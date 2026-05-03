Banjalučki vatrogasci na terenu: U Boriku u potpunosti izgorjelo auto

Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

U banjalučkom naselju Borik sinoć je u potpunosti izgorio automobil.

Kako navode iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka požar je izbio odmah poslije ponoći u ulici Rade Vranješevića. Zahvaljujući brzoj intervenciji banjalučkih vatrogasaca spriječene su teže posljedice, nakon gašenja požara pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok.

