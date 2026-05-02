Tarik Prusac, osumnjičeni za teško ubistvo ženske osobe predat je u nadležnost KTKS. Na zadržavanju je 24 sata te će ga u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica ispitati i donijeti tužilačku odluku.
"Prusac se sumnjiči da je juče u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem te ju počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s djetetom. Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio", saopštila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.
Pobjegao je automobilom koje je ostavio na Darivi, a onda se uputio prema jednom ugostiteljskom objektu na Baščarsiji gdje je i uhapšen.
Prusac je predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, gdje je ispitan, nakon čega je vraćen u Prostorije za zadržavanje MUP-a KS.
Ispitivanje je trajalo oko 20 minuta, prenosi Avaz
