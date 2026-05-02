Oglasilo se Tužilaštvo; Ovako su majka i sin Olgica (50) i Kosta (20) pripremali ubistvo

02.05.2026 16:05

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je saopštenje o slučaju majke i sina koji su pripremali ubistvo. Prenosimo ga.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Koste M. (20) i Olgice M. (50) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, a Kosta M. i delo Teško ubistvo iz člana 114 stav 2 (pripremne radnje).

Osumnjičeni Kosta M. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Olgica M. djelimično priznala izvršenje krivičnog djela.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično dejlo u kratkom vremenskom periodu.

Полиција Србија

Hronika

Majka, sin i maloljetnik pripremali ubistvo Luke Bojovića?

Postoje osnovi sumnje da je Kosta M. u periodu od 22. do 29. aprila 2026. godine neovlašćeno nabavio pištolj sa očitanim oznakama „XDM-9, „4,5″, „MATCH 9×19″ sa pripadajućim okvirom bez municije i pištolj marke „CZ 99″, bez vidljivog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kom se nalazilo 11 komada municije, a kao sredstva za izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo na štetu jednog lica.

Potom je pištolj sa očitanim oznakama „XDM-9, „4,5*, „MATCH 9×19″, odnio do stana na adresi gde neprijavljeno boravi maloljetno lice kojem je taj pištolj, zamotan u crno ćebe, predao na čuvanje.

Drugi pištolj marke „CZ 99“, sa pripadajućim okvirom u kom se nalazilo 11 komada, municije, njegova majka - osumnjiičena Olgica M. je neovlašćeno nosila, tako što je pištolj zamotan u roze peškir iznijela iz stana i ostavila ga iza zgrade.

Pištolj je potom preuzelo maloljetno lice na dalje čuvanje.

Osumnjičeni Kosta M. je u prethodnom periodu vršio opservaciju kretanja oštećenog lica kako bi prikupio informacije o kretanju i navikama radi bolje pripreme i utvrđivanja načina pod kojim okolnostima bi ga lišio života", prenosi Telegraf

