Monstrum Tarik Prusac, koji je juče ubio Elmu Godinjak u sarajevskom naselju Dobrinja, predat je u nadležnost Tužilaštva KS.

Podsjećamo, Elma Godinjak je u februaru zatražila razvod braka, a tada je za nju počela agonija. Prusac joj je više puta prijetio, zbog čega mu je početkom februara izdata zabrana prilaska.

Juče je pronašao u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gd‌je je živjela kao podstanar nakon što se razišla s njim. Ubio je iz službenog pištolja, koji je imao s obzirom da je radio za jednu sekjuriti agenciju. Prema Zakonu, on taj pištolj nije smio nositi kući.

Monstrum je nakon ubistva oteo njihovu petogodišnju d‌jevojčicu i otišao automobilom do Darive. Nakon toga se pješke spustio s d‌jevojčicom do Baščaršije i ušao u jednu poznatu ćevabdžinicu.

Uhapšen je dok je jeo ćevape, a brigu o d‌jevojčici su preuzele nadležne stručne službe, prenosi Avaz