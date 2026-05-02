Tužilaštvu KS predat monstrum Tarik Prusac: Ubio Elmu Godinjak, pa oteo d‌jevojčicu i odveo je na ćevape

02.05.2026 18:12

Тужилаштву КС предат монструм Тарик Прусац: Убио Елму Годињак, па отео д‌јевојчицу и одвео је на ћевапе
Foto: YouTube/Avaz/printscreen

Monstrum Tarik Prusac, koji je juče ubio Elmu Godinjak u sarajevskom naselju Dobrinja, predat je u nadležnost Tužilaštva KS.

Podsjećamo, Elma Godinjak je u februaru zatražila razvod braka, a tada je za nju počela agonija. Prusac joj je više puta prijetio, zbog čega mu je početkom februara izdata zabrana prilaska.

Juče je pronašao u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gd‌je je živjela kao podstanar nakon što se razišla s njim. Ubio je iz službenog pištolja, koji je imao s obzirom da je radio za jednu sekjuriti agenciju. Prema Zakonu, on taj pištolj nije smio nositi kući.

Дамир Прусац Елма Годињак

Elma Godinjak je prošli mjesec 2. put prijavila Tarika Prusca za uhođenje

Monstrum je nakon ubistva oteo njihovu petogodišnju d‌jevojčicu i otišao automobilom do Darive. Nakon toga se pješke spustio s d‌jevojčicom do Baščaršije i ušao u jednu poznatu ćevabdžinicu.

Uhapšen je dok je jeo ćevape, a brigu o d‌jevojčici su preuzele nadležne stručne službe, prenosi Avaz

