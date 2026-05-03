Detalji užasa u Tuzli: Brat pucao u brata, Eldin podlegao, Elvis uhapšen

03.05.2026 08:12

Foto: Pexel/Pixabay

Elvis Selimović osumnjičen je da je sinoć u tuzlanskom naselju Miladije, ubio svog brata Eldina Selimovića, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Elvis Selimović je uhapšen u jutarnjim satima.

Novi haos u FBiH: U pucnjavi ubijen muškarac, "radilo" automatsko oružje!

- Dana 2.5.2026.godine, oko 22,50 sati, PS Zapad prijavljeno je da je u naselju Miladije u Tuzli, došlo do upotrebe vatrenog oružja, kojom prilikom je E.S. (1982) iz istog naselja teško ranio svog brata E.S. (1986). Na mjesto događaja upućeni su SHMP Doma zdravlja Tuzla, policijski službenici PS Zapad, istražitelji OKP PU Tuzla i Sektora kriminalističke policije, te timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a i dežurni tim Jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira.

Povrijeđenom E.S. (1986) je na mjestu događaja od strane SHMP Doma zdravlja Tuzla ukazana medicinska pomoć, ali je podlegao povredama, što je konstatovano od strane dežurnog ljekara. Za počiniocem E.S., koji se nakon upotrebe vatrenog oružja udaljio sa mjesta događaja se intenzivno tragalo, te je isti lociran a u jutarnjim satima 3.5.2026.godine oduzeta mu je sloboda, te je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP TK-a, radi kriminalističke obrade.

Uviđajem na mjestu događaja, koji je još uvijek u toku, rukovodi dežurni tužilac KTTK-a a isti vrše istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a.

Sve dalje mjere i radnje poduzimati ce se po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca - potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

(Avaz)

