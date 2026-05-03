Нови хаос у ФБиХ: У пуцњави убијен мушкарац, "радило" аутоматско оружје!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Једна особа је смртно страдала у пуцњави која се синоћ догодила у насељу Миладије у Тузли, потврђено је из полиције.
.Како су рекли из Оперативног центра Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, пуцњава се догодила у суботу око 22:45 сати, а том приликом једна особа је смртно страдала.
Према незваничним информацијама до којих је дошао Кликс, пуцњави је претходила свађа између двије мушке особе.
Том приликом је дошло до употребе аутоматског оружја, а усљед задобијених повреда један мушкарац је смртно страдао.
Увиђај су на мјесту догађаја извршили службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Тузла.
Више информација о овом догађају ће бити познато накнадно.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
10 ч0
Регион
11 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
14 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
16 ч0
Најновије
08
45
08
35
08
34
08
30
08
29
Тренутно на програму