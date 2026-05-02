Огласило се Тужилаштво; Овако су мајка и син Олгица (50) и Коста (20) припремали убиство

02.05.2026 16:05

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Више јавно тужилаштво у Београду издало је саопштење о случају мајке и сина који су припремали убиство. Преносимо га.

"Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је истрагу против Косте М. (20) и Олгице М. (50) због постојања основа сумње да су извршили кривично Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, а Коста М. и дело Тешко убиство из члана 114 став 2 (припремне радње).

Осумњичени Коста М. се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану, док је Олгица М. дјелимично признала извршење кривичног дјела.

Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченима одреди притвор да не би утицали на сведоке и да не би поновили кривично дејло у кратком временском периоду.

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

Постоје основи сумње да је Коста М. у периоду од 22. до 29. априла 2026. године неовлашћено набавио пиштољ са очитаним ознакама „XDM-9, „4,5″, „MATCH 9×19″ са припадајућим оквиром без муниције и пиштољ марке „ЦЗ 99″, без видљивог фабричког броја са припадајућим оквиром у ком се налазило 11 комада муниције, а као средства за извршење кривичног дјела Тешко убиство на штету једног лица.

Потом је пиштољ са очитаним ознакама „XDM-9, „4,5*, „MATCH 9×19″, однио до стана на адреси где непријављено борави малолјетно лице којем је тај пиштољ, замотан у црно ћебе, предао на чување.

Други пиштољ марке „ЦЗ 99“, са припадајућим оквиром у ком се налазило 11 комада, муниције, његова мајка - осумњиичена Олгица М. је неовлашћено носила, тако што је пиштољ замотан у розе пешкир изнијела из стана и оставила га иза зграде.

Пиштољ је потом преузело малолјетно лице на даље чување.

Осумњичени Коста М. је у претходном периоду вршио опсервацију кретања оштећеног лица како би прикупио информације о кретању и навикама ради боље припреме и утврђивања начина под којим околностима би га лишио живота", преноси Телеграф

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Познат идентитет младића који је погинуо у тешкој несрећи код Градишке

1 ч

0
Гори објекат никада довршене касарне у Автовцу код Гацка.

Хроника

Гори објекат никада довршене касарне у Автовцу код Гацка

1 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Трагедија код Градишке: У тешкој несрећи погинуо младић (26), повријеђене 4 особе

2 ч

0
Елма Годињак је прошли мјесец 2. пут пријавила Тарика Прусца за ухођење

Хроника

Елма Годињак је прошли мјесец 2. пут пријавила Тарика Прусца за ухођење

6 ч

0

  • Најновије

17

07

Дарко Младић за АТВ: Разговарао сам са генералом, мисле да није имао нови мождани удар

17

06

Додик: Добровољачка улица - сјећање на невине жртве, мучки напад и погажену ријеч

16

57

Депонија у Лазареву! Грађани негодују због нагомиланог отпада

16

43

Отет нафтни танкер код обале Јемена

16

37

Глумац варао жену са 18 година млађом, она му се овако осветила

