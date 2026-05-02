Нова трагедија у БиХ: Радник пао с крова и погинуо

У Сарајеву је данас дошло до несреће у којој је живот изгубио радник након пада с крова током извођења грађевинских радова.
"Око 14.35 сати обавијештена је ПУ Ново Сарајево да је у улици Хумска приликом извођења радова на крову куће дошло до пада са висине и повређивања радника. Тим Хитне помоћи је повријеђеног транспортовао на КЦУС, гдје је у 15.50 сати констатована смрт", потврђено је из МУП-а КС
Увиђајем ће руководити дежурни тужилац, а обавиће га припадници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
