Тужилаштву КС предат монструм Тарик Прусац: Убио Елму Годињак, па отео д‌јевојчицу и одвео је на ћевапе

ATV
02.05.2026 18:12

Монструм Тарик Прусац, који је јуче убио Елму Годињак у сарајевском насељу Добриња, предат је у надлежност Тужилаштва КС.

Подсјећамо, Елма Годињак је у фебруару затражила развод брака, а тада је за њу почела агонија. Прусац јој је више пута пријетио, због чега му је почетком фебруара издата забрана приласка.

Јуче је пронашао у стану у улици Омладинских радних бригада, гд‌је је живјела као подстанар након што се разишла с њим. Убио је из службеног пиштоља, који је имао с обзиром да је радио за једну секјурити агенцију. Према Закону, он тај пиштољ није смио носити кући.

Монструм је након убиства отео њихову петогодишњу д‌јевојчицу и отишао аутомобилом до Дариве. Након тога се пјешке спустио с д‌јевојчицом до Башчаршије и ушао у једну познату ћевабџиницу.

Ухапшен је док је јео ћевапе, а бригу о д‌јевојчици су преузеле надлежне стручне службе, преноси Аваз

