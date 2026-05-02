Аутор:АТВ
Коментари:0
Монструм Тарик Прусац, који је јуче убио Елму Годињак у сарајевском насељу Добриња, предат је у надлежност Тужилаштва КС.
Подсјећамо, Елма Годињак је у фебруару затражила развод брака, а тада је за њу почела агонија. Прусац јој је више пута пријетио, због чега му је почетком фебруара издата забрана приласка.
Јуче је пронашао у стану у улици Омладинских радних бригада, гдје је живјела као подстанар након што се разишла с њим. Убио је из службеног пиштоља, који је имао с обзиром да је радио за једну секјурити агенцију. Према Закону, он тај пиштољ није смио носити кући.
Хроника
Елма Годињак је прошли мјесец 2. пут пријавила Тарика Прусца за ухођење
Монструм је након убиства отео њихову петогодишњу дјевојчицу и отишао аутомобилом до Дариве. Након тога се пјешке спустио с дјевојчицом до Башчаршије и ушао у једну познату ћевабџиницу.
Ухапшен је док је јео ћевапе, а бригу о дјевојчици су преузеле надлежне стручне службе, преноси Аваз
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
21
00
20
39
20
29
20
23
20
18
Тренутно на програму