Нови детаљи: Прусац дочекао Годињак испред стана, тукао је, везао траком, а када је кренула за д‌јететом упуцао је

Фото: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Тарик Прусац, осумњичени за тешко убиство женске особе предат је у надлежност КТКС. На задржавању је 24 сата те ће га у том законском року поступајућа тужитељица испитати и донијети тужилачку одлуку.

"Прусац се сумњичи да је јуче у вечерњим сатима дошао пред стан 41-годишњакиње на Добрињи. По њеном изласку из стана, осумњичени је насрнуо на њу, пријетио јој пиштољем те ју почео ударати, потом је везао љепљивом траком, након чега је стан напустио с д‌јететом. Оштећена је, како би спасила дијете, истрчала за њима у хаустор зграде, након чега је Прусац испалио један хитац у стомак и на мјесту је усмртио", саопштила је портпаролка Тужилаштва КС Азра Бавчић.

Побјегао је аутомобилом које је оставио на Дариви, а онда се упутио према једном угоститељском објекту на Башчарсији гд‌је је и ухапшен.

Прусац је предат у надлежност Тужилаштва Кантона Сарајево, гд‌је је испитан, након чега је враћен у Просторије за задржавање МУП-а КС.

Испитивање је трајало око 20 минута, преноси Аваз

Тарик Прусац

Елма Годињак

Убиство

Тужилаштво Кантона Сарајево

Полиција

