Тарик Прусац, осумњичени за тешко убиство женске особе предат је у надлежност КТКС. На задржавању је 24 сата те ће га у том законском року поступајућа тужитељица испитати и донијети тужилачку одлуку.
"Прусац се сумњичи да је јуче у вечерњим сатима дошао пред стан 41-годишњакиње на Добрињи. По њеном изласку из стана, осумњичени је насрнуо на њу, пријетио јој пиштољем те ју почео ударати, потом је везао љепљивом траком, након чега је стан напустио с дјететом. Оштећена је, како би спасила дијете, истрчала за њима у хаустор зграде, након чега је Прусац испалио један хитац у стомак и на мјесту је усмртио", саопштила је портпаролка Тужилаштва КС Азра Бавчић.
Побјегао је аутомобилом које је оставио на Дариви, а онда се упутио према једном угоститељском објекту на Башчарсији гдје је и ухапшен.
Прусац је предат у надлежност Тужилаштва Кантона Сарајево, гдје је испитан, након чега је враћен у Просторије за задржавање МУП-а КС.
Испитивање је трајало око 20 минута, преноси Аваз
