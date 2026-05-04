Drama na Atlantiku: Smrtonosna zaraza se širi kruzerom, troje mrtvih

ATV
04.05.2026 08:08

Foto: Pexel/ Diego F. Parra

Na kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom izbila je sumnja na epidemiju opasnog hantavirusa.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila je za BBC kako su tri osobe već izgubile život.

Prema zvaničnim informacijama, do sada je potvrđen jedan slučaj zaraze, dok se još pet sumnjivih slučajeva nalazi pod istragom. Među najteže pogođenima je i jedan državljanin Velike Britanije koji se trenutno nalazi na od‌jeljenju intenzivne njege.

Izlučevine zaraženih glodara

Zaraza je prijavljena na brodu MV Hondius, u vlasništvu nizozemske kompanije Oceanwide Expeditions, koji je bio na putovanju od Argentine prema Zelenortskim Ostrvima.

Inače, infekcije hantavirusom obično su povezane s kontaktom s izlučevinama zaraženih glodara, no u rijetkim se slučajevima virus može širiti i među ljudima, uzrokujući pritom teške i često kobne respiratorne probleme. Upravo zbog toga, SZO je cijelu situaciju opisala kao ozbiljan javnozdravstveni događaj.

Drama na okeanu počela je nakon što je brod 20. Marta isplovio iz argentinske Ushuaije. Prva žrtva bio je 70-godišnji putnik koji je razvio simptome i preminuo na samome brodu, a njegovo se tijelo sada nalazi na britanskom teritoriju Sveta Helena.

Ubrzo nakon njega oboljela je i njegova 69-godišnja supruga, koja je hitno evakuisana u Južnoafričku Republiku, ali je uprkos naporima ljekara preminula u bolnici u Johanesburgu. Na istu je lokaciju prebačen i spomenuti Britanac koji je i dalje u kritičnom stanju.

Detaljna procjena rizika

MV Hondius je moderno polarno plovilo dugo stotinjak metara s kapacitetom za 170 osoba, a putovanje je trebalo završiti 4. maja.

Svjetska zdravstvena organizacija trenutno koordinira saradnju između država članica i operatera broda kako bi se osigurala medicinska evakuacija preostalih putnika sa simptomima.

Istovremeno se provodi detaljna procjena rizika za sve koji su ostali na brodu kako bi se spriječilo dalje širenje ove opasne bolesti, zaključuje Bi-Bi Si.

