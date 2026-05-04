Hospitalizovan Rudi Đulijani, nalazi se u kritičnom stanju

04.05.2026 07:53

Хоспитализован Руди Ђулијани, налази се у критичном стању

Rudi Đulijani, bivši gradonačelnik Njujorka, trenutno je hospitalizovan i nalazi se u teškom zdravstvenom stanju.

Vijest o Đulijanijevom zdravstvenom stanju podijelio je njegov portparol , a o svemu se oglasio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp.

"Naš sjajni Rudi Đulijani, pravi ratnik i daleko najbolji gradonačelnik u historiji Njujorka, hospitalizovan je i nalazi se u kritičnom stanju", napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Đulijani je ranije bio hospitalizovan nakon saobraćajne nesreće u Nju Hempširu.

Prvi put izabran za gradonačelnika Njujorka 1993., Đulijani je bio zadužen u vrijeme napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine.

Godine 2008. neuspješno se kandidirao za američkog predsjednika, a kasnije je postao jedan od Trampovih savjetnika tokom njegove kampanje 2016. Pridružio se Trampovom ličnom pravnom timu 2018. i ostao je dio njega do izbora 2020. godine.

Nakon Bajdenove pobjede nad Trampom na izborima 2020., Đulijani je širio neutemeljene tvrdnje da su izbori ukradeni.

Đulijani je jedan od prvih američkih zvaničnika koji je pružio direktnu podršku rukovodstvu Republike Srpske. On je posjetio Banjaluku gdje se sastao sa tadašnjim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, a bio je prisutan i na skupovima podrške.

