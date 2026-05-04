U Australiji počela saslušanja o napadu na plaži Bondaj

U Australiji su danas počela javna saslušanja o masovnoj pucnjavi na plaži Bondaj kod Sidneja, kada je tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke u decembru život izgubilo 15 ljudi.

Virdžinija Bel, koja je kao sudija imenovana da vodi istragu Kraljevske komisije, rekla je da će prvi blok javnih saslušanja istražiti prirodu i rasprostranjenost antisemitizma u zemlji.

"Nagli porast antisemitizma koji smo videli u Australiji odrazio se i u drugim zapadnim zemljama i čini se da je jasno povezan sa događajima na Bliskom istoku. Važno je da ljudi shvate koliko brzo ti događaji mogu izazvati ružne izraze neprijateljstva prema jevrejskim Australijancima samo zato što su Jevreji", rekla je Bel, prenosi Rojters.

Kraljevska komisija za antisemitizam i društvenu koheziju primila je više od 5.700 podnesaka javnosti.

Svijet Pucnjava u Australiji - teroristički napad na praznik Hanuke

"Prikladno je da počnemo sa prikupljanjem dokaza od običnih članova jevrejske zajednice o njihovom životnom iskustvu antisemitizma. Dobili smo brojne podneske od Jevreja koji opisuju antisemitske incidente ili načine ponašanja", rekla je Bel.

Među svjedocima koji će danas govoriti biće i ćerka žrtve napada na plaži Bondaj, kao i vođe zajednice i ljudi koji su preživjeli Holokaust.

Kako je navedeno, pojedinim svjedocima je zagarantovana anonimnost zbog zabrinutosti da bi mogli biti izloženi "neprijateljskoj pažnji".

Drugi blok saslušanja kasnije tokom maja fokusiraće se na okolnosti koje su dovele do napada na plaži.

Komisija treba da podnese svoj konačni izveštaj 14. decembra, tačno godinu dana od napada na plaži, prenosi Tanjug.