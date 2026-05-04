Logo
Large banner

Tramp najavio projekat "Sloboda": Operacija uključuje razarače, 15.000 pripadnika vojske, letjelice

04.05.2026 07:35

Komentari:

0
Трамп најавио пројекат "Слобода": Операција укључује разараче, 15.000 припадника војске, летјелице
Foto: Tanjug/AP/Matt Rourke

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD pokrenuti operaciju za bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas, u ponedeljak ujutro po bliskoistočnom vremenu.

Proces je nazvao "Projekat Sloboda".

On je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Socijalna istina, naveo da je riječ o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

Tramp je dodao da su brojne države zatražile pomoć SAD kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u moreuzu, bezbjedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom.

- Obavijestili smo te zemlje da ćemo njihove brodove bezbedno sprovesti kroz ograničene vode kako bi mogli da nastave poslovanje - naveo je Tramp.

Рафинерија нафте

Svijet

Tržište nafte pred slomom: Goriva ima za još mjesec dana, jun je prelomna tačka

On je dodao da je naložio svojim predstavnicima da učine "sve što je moguće" kako bi brodovi i njihove posade bezbjedno napustili moreuz, uz napomenu da se oni neće vraćati dok oblast ne bude bezbjedna za plovidbu.

Istakao je da je cilj operacije da se pomogne "ljudima, kompanijama i državama koje nisu učinile ništa pogrešno, već su žrtve okolnosti".

- Ovo je humanitarni gest Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Bliskog istoka, a posebno Irana - rekao je Tramp.

On je upozorio da mnogi brodovi ostaju bez hrane i osnovnih potrepština za posade, dodajući da bi ova inicijativa mogla da doprinese izgradnji dobre volje među stranama u sukobu.

Доналд Трамп

Svijet

Ništa od mira kroz 30 dana: Tramp odbio prijedlog, sukob se nastavlja

Tramp je, međutim, upozorio da će svaki pokušaj ometanja ove operacije biti "odlučno spriječen".

Američki predsjednik je naveo i njegovi predstavnici vode "veoma pozitivne razgovore" sa Iranom, koji bi mogli da dovedu do "pozitivnih rezultata za sve strane".

Centralna komanda: Projekat "Sloboda" uključuje razarače, 15.000 pripadnika vojske, letelice

Snage američke Centralne komande saopštile su da će danas započeti sprovođenje "Projekta Sloboda" s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuski moreuz, i to pod rukovodstvom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Доналд Трамп и Фридрих Мерц

Svijet

Evropa i Njemačka imaju daleko veći problem od povlačenja američkih vojnika

U saopštenju objavljenom na mreži Iks navodi se da "Projekat Sloboda" uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letjelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.

- Naša podrška ovoj odbrambenoj misiji je neophodna za regionalnu bezbjednost i globalnu ekonomiju, jer takođe održavamo pomorsku blokadu - poručio je komandant admiral Bred Kuper.

Cilj misije je pružanje podrške trgovačkim brodovima koji tranzitiraju Ormuskim moreuzom, dodaje se u saopštenju.

Си Ђинпинг Урсула Фон дер Лајен

Svijet

Ovakvu prijetnju Kina nije poslala Evropskoj uniji decenijama

Dodaje se da je američki Stejt department prošle nedjelje najavio novu inicijativu za poboljšanje koordinacije i razmjene informacija među međunarodnim partnerima u podršci pomorskoj bezbednosti u moreuzu.

Pored toga, ističe se da će tokom izvođenja "Projekta Sloboda" pomorske vojne akcije biti kombinovane sa diplomatijom.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

projekat Sloboda

Iran

Hormuški moreuz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

Ekonomija

Njemačka bi mogla u recesiju zbog Trampove odluke

23 h

0
Брутална порука Револуционарне гарде за Америку

Svijet

Brutalna poruka Revolucionarne garde za Ameriku

23 h

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Svijet

Iran preko Pakistana predstavio SAD plan od 14 tačaka za okončanje sukoba

1 d

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp jasan: 5.000 američkih vojnika ide iz Njemačke

1 d

0

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Svijet

Krvava predstava! Džip pokosio publiku, među stradalima i dijete

4 h

0
У Аустралији почела саслушања о нападу на плажи Бондај

Svijet

U Australiji počela saslušanja o napadu na plaži Bondaj

4 h

0
Рафинерија нафте Ситго ради поред насеља Хилкрест у четвртак, 16. новембра 2023. године, у Корпус Кристију, Текс

Svijet

Tržište nafte pred slomom: Goriva ima za još mjesec dana, jun je prelomna tačka

13 h

0
Грчка: Влада издала смјернице за превенцију шумских пожара

Svijet

Grčka: Vlada izdala smjernice za prevenciju šumskih požara

14 h

0

  • Najnovije

12

02

Špirić: Usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma nikad nije bilo sporno za većinu u Klubu Srba

11

56

Srbina protjerali iz Hrvatske jer je mahao zastavom Republike Srpske

11

46

Kako je reagovao Vojaž na vijest da je Breskvica raskinula

11

37

Ako imate problema sa spavanjem, pokušajte da jedete ovo voće

11

27

Kako je Prusac mogao imati dozvolu za oružje: Osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku i brata

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner