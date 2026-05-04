Uroš Stevanović podnio ostavku!

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović saopštio je danas da je podnio ostavku na tu funkciju.

Stevanović je bio selektor vaterpolista Srbije od oktobra 2022. godine. On je tada na mjestu selektora Srbije zamijenio Dejana Savića.

- Odlučio sam da podnesem neopozivu ostavku na mjesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije. Odluka je teška i neminovna. Smatram da je poslije dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vrijeme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Saveza - navodi se u saopštenju Stevanovića, koji je i trener Radničkog iz Kragujevca.

Za novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije prije nekoliko dana je izabran nekadašnji trofejni reprezentativac Slobodan Soro.

On je na mjestu predsjednika na izbornoj sjednici Skupštine VSS zamijenio Viktora Jelenića.

- Posljednjih dana svi smo zajedno svjedoci javnih nastupa novog predsjednika VSS-a koji su, potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima, kao i osjećajem cjelokupne nacije ka olimpijskim i evropskim šampionima. Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i donijeli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku - dodao je Stevanović.

Ostali sportovi Srbija savladala Holandiju, ali je opet u teškoj situaciji

On je sa selekcijom Srbije osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, koje je u januaru ove godine održano u Beogradu, kao i zlato na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu.

- Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i "stručne analize", a vidim da idemo ka tome, željom drugih. Momci u bazenu su za mene istinski šampioni i moja ostavka će, vjerujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda i poneke pohvale, umjesto iznenadnih kritičkih osvrta - naveo je Stevanović.

Stevanović je istakao da je ponosan što je bio selektor Srbije.

- Ujedno je to i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu, kao što sam nekada i ja zaslužio najveću čast. Iza nas u protekle tri godine ostaju olimpijsko i evropsko zlato, kao i dva četvrta mjesta na Svjetskom prvenstvu. Ponosan sam na svaki minut svog selektorskog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim saradnicima i igračima, bez kojih uspjesi ne bi postojali. Napominjem da se poslije ovoga više neću obraćati na ovu temu u izjavama za medije i intervjuima, niti ću ulaziti u bilo kakve polemike. Srdačan i sportski pozdrav - zaključuje se u saopštenju Stevanovića, prenosi Tanjug.