Kojić: Ono što amnestiranjem zločina radi pravosuđe jednako je onom što su radili Orić i njegovi krvnici

Srpski narod ne može zaboraviti, ni oprostiti zločincima, ali i Sudu BiH zločine počinjene na Đurđevdan 1992. godine u bratunačkom selu Blječeva i srebreničkom Gniona, izjavio je Srni predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

Prema njegovim riječima, potpuno je isto ono što je tada uradio Naser Orić i njegovi krvnici i ono što radi Sud BiH zataškavanjem zločina i amnestiranjem zločinaca.

Kojić je podsjetio da su na današnji dan prije 34 godine postradala sela Blječeva i Gniona i da je u ta dva napada ubijeno pet Srba, a da do dan danas još niko nije odgovarao.

- U ranu zoru Orić i njegovi monstrumi u Blječevi su zaklali Kosanu Zekić od 64 godine. Nisu se tu zaustavili, nego su napali Gnionu u Srebrenici, selo čiji su domaćini proslavljali Đurđevdan - rekao je Kojić.

On je izrazio uvjerenje da Sud i to pravda nekakvom glađu, kao što i zločin u Kravici pravda glađu civilnog stanovništa.

- U Gnioni su "junaci" svoju "hrabrost i junaštvo" pokazali na Radojku Miloševiću, starcu koji je bio oštećenog vida i sa povredom kičme, a koga su zapalili u porodičnoj kući - naveo je Kojić.

On je napomenuo da je prethodno Orić putem megafona pozivao stanovništvo da preda oružje, da bi nakon toga ubili sve koje su zatekli oko slavskog kolača i svijeće kako domaćine tako i njihove goste, koji naravno da nisu bili naoružani.

Prema njegovim riječima, ovi zločini su bili samo poruka šta čeka srpski narod u Podrinju i da ne mogu biti spokojni ni na najveće praznike.

- Pitamo Sud i Tužilaštvo BiH šta su uradili da kazne monstrume koji na najbrutalniji način ubiše ove ljude. Kakav su vojni cilj bili žena od 64 godine i čovjek sa invaliditetom? Da li je za njih ovo bio legitimni vojni cilj, a svi oni koji su naoružani išli u proboj ka Tuzli 1995. godine su žrtve nekakvog "genocida" - rekao je Kojić.

On je upitao i dokle će Sud i Tužilaštvo pokazivati ovakvu osionost, drskost i bezobrazluk kada su u pitanju zločini nad srpskim narodom, a posebno prema srpskim civilima?

- Rak rana ove nakaradne tvorevine ogleda se u ovakvom sudstvu koji je najveći hočničar napretka - ocijenio je Kojić.