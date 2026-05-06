Logo
Large banner

Kojić: Ono što amnestiranjem zločina radi pravosuđe jednako je onom što su radili Orić i njegovi krvnici

Izvor:

SRNA

06.05.2026 10:30

Komentari:

0
Којић: Оно што амнестирањем злочина ради правосуђе једнако је оном што су радили Орић и његови крвници
Foto: ATV

Srpski narod ne može zaboraviti, ni oprostiti zločincima, ali i Sudu BiH zločine počinjene na Đurđevdan 1992. godine u bratunačkom selu Blječeva i srebreničkom Gniona, izjavio je Srni predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

Prema njegovim riječima, potpuno je isto ono što je tada uradio Naser Orić i njegovi krvnici i ono što radi Sud BiH zataškavanjem zločina i amnestiranjem zločinaca.

Kojić je podsjetio da su na današnji dan prije 34 godine postradala sela Blječeva i Gniona i da je u ta dva napada ubijeno pet Srba, a da do dan danas još niko nije odgovarao.

- U ranu zoru Orić i njegovi monstrumi u Blječevi su zaklali Kosanu Zekić od 64 godine. Nisu se tu zaustavili, nego su napali Gnionu u Srebrenici, selo čiji su domaćini proslavljali Đurđevdan - rekao je Kojić.

On je izrazio uvjerenje da Sud i to pravda nekakvom glađu, kao što i zločin u Kravici pravda glađu civilnog stanovništa.

- U Gnioni su "junaci" svoju "hrabrost i junaštvo" pokazali na Radojku Miloševiću, starcu koji je bio oštećenog vida i sa povredom kičme, a koga su zapalili u porodičnoj kući - naveo je Kojić.

On je napomenuo da je prethodno Orić putem megafona pozivao stanovništvo da preda oružje, da bi nakon toga ubili sve koje su zatekli oko slavskog kolača i svijeće kako domaćine tako i njihove goste, koji naravno da nisu bili naoružani.

Prema njegovim riječima, ovi zločini su bili samo poruka šta čeka srpski narod u Podrinju i da ne mogu biti spokojni ni na najveće praznike.

- Pitamo Sud i Tužilaštvo BiH šta su uradili da kazne monstrume koji na najbrutalniji način ubiše ove ljude. Kakav su vojni cilj bili žena od 64 godine i čovjek sa invaliditetom? Da li je za njih ovo bio legitimni vojni cilj, a svi oni koji su naoružani išli u proboj ka Tuzli 1995. godine su žrtve nekakvog "genocida" - rekao je Kojić.

On je upitao i dokle će Sud i Tužilaštvo pokazivati ovakvu osionost, drskost i bezobrazluk kada su u pitanju zločini nad srpskim narodom, a posebno prema srpskim civilima?

- Rak rana ove nakaradne tvorevine ogleda se u ovakvom sudstvu koji je najveći hočničar napretka - ocijenio je Kojić.

Podijeli:

Tagovi :

Branimir Kojić

Sud BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лукић: Дипломатски напори Српске о статусу високог представника све се више чују

Republika Srpska

Lukić: Diplomatski napori Srpske o statusu visokog predstavnika sve se više čuju

1 h

1
Преминуо Рајко Касагић, бивши премијер Републике Српске

Republika Srpska

Preminuo Rajko Kasagić, bivši premijer Republike Srpske

2 h

1
У Српско рођено 25 беба

Republika Srpska

U Srpsko rođeno 25 beba

3 h

0
Политичка струја од професора направила студента

Republika Srpska

Politička struja od profesora napravila studenta

4 h

6

  • Najnovije

11

13

Šta sveštenik kaže o tetoviranju vjerskih simbola

11

08

Optužen za ubistvo svoje trudne supruge, odsjekao sebi nanogicu i pobjegao u Italiju

11

07

Banjalučanin pijan napao ženu i nanio joj lakše povrede

11

02

Kovačević Kusturiću zahvalio za časnu službu otadžbini

10

49

EU ograničava plaćanje gotovinom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner