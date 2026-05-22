Зашто одмах треба да престанете са пуњењем телефона у аутомобилу

Многи возачи свакодневно користе бежично пуњење мобилног телефона у аутомобилу не знајући да ова навика озбиљно уништава батерију уређаја.
Иако ова модерна технологија пружа велику удобност јер елиминише каблове, она у пракси доноси више штете него користи. Стално прегријавање и спор рад могу трајно скратити животни вијек вашег скупоцјеног паметног телефона.
Овај систем функционише на принципу електромагнетне индукције гдје се само дио енергије усмјерава на батерију, док се остатак претвара у чисту топлоту. Ефикасност оваквог пуњења износи свега између 70 и 80 одсто, што значи да се телефон природно грије током рада. Ситуацију додатно погоршава чињеница да телефон током вожње истовремено користи навигацију, интернет и блутут, што ствара додатно оптерећење.
Такође, довољно је само једно оштрије скретање или рупа на путу да се телефон помјери са тачног положаја на подлози. То померање драстично успорава или потпуно прекида пренос енергије до уређаја. Дебље заштитне маске додатно ометају сигнал и чине цијели процес још мање ефикасним, пише Телеграф
Комбинација високе температуре у кабини и топлоте коју ствара сам пуњач може довести до критичног прегријавања телефона. У тим тренуцима савремени уређаји аутоматски смањују снагу или потпуно блокирају рад како би се заштитили. Дуготрајно излагање оваквим условима убрзава хемијско старење ћелија унутар батерије и трајно јој смањује капацитет.
Познати њемачки магазин Аутобилд преноси да су аутомобилски брендови свјесни ових недостатака и да већ тестирају напреднија рјешења. Неки новији и скупљи модели, посебно електрични аутомобили, добијају специјалне подлоге са уграђеним вентилаторима за активно хлађење. Ови системи помажу да се вишак топлоте брже одведе са кућишта телефона током пуњења.
Ипак, власници електричних возила и даље највише критикују фабричке пуњаче јер не могу довољно да расхладе телефон нити да га чврсто задрже на мјесту. Због тога многи возачи радије купују додатне магнетске држаче који се монтирају на отворе за вентилацију. На тај начин успјешно хладе телефон струјањем ваздуха из климе, док фабричку подлогу користе само као обично мјесто за одлагање ситница.
