Карлик Џонс објавио снимак из свлачионице, један детаљ ће посебно забољети навијаче Звезде

Кошаркаши Партизана пласирали су се у финале АБА лиге, након што су и у другом мечу полуфинала савладали Црвену звезду, овог пута пред гостујућим навијачима, резултатом 89:78.
Са укупних 2:0 у серији, црно-бијели су "архивирали" вјечитог ривала и кренули у одбрану јадранског трона, а славље из свлачионице брзо се преселило на друштвене мреже.
У центру пажње нашао се плејмејкер Партизана, Карлик Џонс, који је на свом Инстаграм профилу подијелио тренутак који је изазвао лавину коментара.
Џонс је објавио "стори" на којем се види његов видео разговор са блиским пријатељем непосредно након велике побједе. Док је Карлик блистао од среће, његов пријатељ је у камеру високо подигао – метлу!
У спортској терминологији, а нарочито у кошаркашкој култури која долази из САД, "метла" (sweep) симболизује побједу у серији без иједног пораза. С обзиром на то да је Партизан са максималних 2:0 елиминисао Звезду, порука је више него јасна – црно-бијели су "почистили" ривала на путу до финала.
Карлик је уз снимак оставио и неколико емотикона који се смију до суза, очигледно одушевљен фором коју је његов пријатељ припремио за ову прилику.
Ова објава брзо је постала вирална међу навијачима Партизана, док је, са друге стране, изазвала гнев код присталица црвено-бијелих.
