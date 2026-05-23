Preminuo dječak koji se 13 dana borio za život nakon teške nesreće

Sedmogodišnji M. S. iz Kikinde, koji je 10. maja teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u Albertovoj ulici, preminuo je u Institutu za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.
Dok su rodbina, komšije i prijatelji u nijemoj tišini pristizali u dvorište porodične kuće da izjave saučešće, najtežu vijest potvrdio je dječakov stric:
– Imali su samo njega – kazao je kratko stric stradalog dječaka.
Podsjetimo, saobraćajna nesreća dogodila se u nedjelju, 10. maja, oko 18.30 časova, kada je na dječaka naletjelo putničko vozilo marke BMV kojim je upravljala mlađa žena iz Kikinde.
Mališanu je prva pomoć ukazana u kikindskoj Opštoj bolnici, nakon čega je zbog težine povreda hitno transportovan u Novi Sad.
Ljekari u Institutu danima su se borili za njegov život, ali su povrede bile fatalne.
Dječak je zadobio teške politraumatske povrede opasne po život, kao i kontuzije više unutrašnjih organa. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja, mališan je preminuo tokom prijepodnevnih časova.
