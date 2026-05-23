Logo
Large banner

Preminuo dječak koji se 13 dana borio za život nakon teške nesreće

Autor:

ATV
23.05.2026 15:19

Komentari:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Sedmogodišnji M. S. iz Kikinde, koji je 10. maja teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u Albertovoj ulici, preminuo je u Institutu za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.

Dok su rodbina, komšije i prijatelji u nijemoj tišini pristizali u dvorište porodične kuće da izjave saučešće, najtežu vijest potvrdio je dječakov stric:

– Imali su samo njega – kazao je kratko stric stradalog dječaka.

Саво Минић

Republika Srpska

U roku od 15 dana nastavak radova na putu Foča - Tjentište

Podsjetimo, saobraćajna nesreća dogodila se u nedjelju, 10. maja, oko 18.30 časova, kada je na dječaka naletjelo putničko vozilo marke BMV kojim je upravljala mlađa žena iz Kikinde.

Mališanu je prva pomoć ukazana u kikindskoj Opštoj bolnici, nakon čega je zbog težine povreda hitno transportovan u Novi Sad.

Ljekari u Institutu danima su se borili za njegov život, ali su povrede bile fatalne.

policija hrvatska

Region

Teška nesreća u Hrvatskoj, među povrijeđenima i dijete

Dječak je zadobio teške politraumatske povrede opasne po život, kao i kontuzije više unutrašnjih organa. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja, mališan je preminuo tokom prijepodnevnih časova.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kikinda

Preminuo dječak

bolnica

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.

Svijet

Djevojčica (6) umrla nakon operacije slijepog crijeva: Roditeljima rečeno da vrate posljednji dječiji dodatak

2 h

0
Мега ракета Старшип компаније СпејсИкс обавља пробни лет из базе Старбејс у ​​Тексасу, у петак, 22. маја 2026.

Nauka i tehnologija

Lansirano najmoćnije "svemirsko čudovište" u istoriji: "Korak bliže Marsu"

2 h

0
Сутра сунчано и топлије, у Херцеговини и даље јака бура

Društvo

Sutra sunčano i toplije, u Hercegovini i dalje jaka bura

2 h

0
Један предмет у кухињи има више бактерија него даска за ВЦ: Мијењајте га сваких 7 дана

Savjeti

Jedan predmet u kuhinji ima više bakterija nego daska za VC: Mijenjajte ga svakih 7 dana

2 h

0

Više iz rubrike

Удес на брзој цести Клашнице-Бањалука изазвао гужве

Hronika

Udes paralisao saobraćaj: Kolaps na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Hronika

Lijepe vijesti iz bh. grada: Pronađena osoba koja je nestala prije četiri dana

2 h

0
Погинули младићи код Богатића

Hronika

Ovo su mladići poginuli kod Bogatića: Očevidac otkrio šta se dogodilo nakon nesreće

3 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Osuđeni silovatelj pobjegao u Crnu Goru: Za njim tragao i Interpol, evo gdje je uhvaćen

4 h

0

  • Najnovije

17

08

Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

17

05

Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

16

59

Samohrani otac iz Banjaluke od ovčarstva školuje djecu i čuva ognjište

16

52

Najljepši ljudi se rađaju u ovom znaku horoskopa

16

48

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner