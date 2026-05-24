Mladići poginuli nekoliko dana prije mature: U Bogatiću Dan žalosti zbog tragedije

Odlukom Opštinske uprave, ponedjeljak, 25. maj 2026. godine, proglašen je Danom žalosti na teritoriji Opštine Bogatić, nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubila dvojica devetnaestogodišnjih maturanata, Lazar E. iz Klenja i Danijel P. iz Petlovače.

U istom udesu, još dvije osobe su zadobile teške tjelesne povrede.

Tragedija koja je potresla cijelu Mačvu dogodila se u petak, oko 22.40 časova, u naseljenom mjestu Bogatić. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, automobil u kome su se nalazili stradali mladići je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa drugim vozilom.

Prizor na mjestu nesreće bio potresan

Lazar E. i Danijel P., koji su imali nepunih 19 godina, preminuli su na licu mjesta od zadobijenih povreda. Dvije osobe iz drugog automobila pretrpjele su teške povrede i kolima Hitne pomoći hitno su prevezene u bolnicu, gdje im se ljekari bore za život.

Očevici navode da je prizor nakon direktnog sudara bio stravičan. Od siline udara, jedan automobil je završio u kanalu pored puta, dok je drugi ostao potpuno smrskan. Pored policije i ekipa Hitne pomoći, na terenu su intervenisali i vatrogasci-spasioci koji su izvlačili stradale i povrijeđene iz uništenih vozila. Policijski uviđaj trajao je satima, a nadležni organi trenutno provjeravaju sve okolnosti, uključujući i snimke sa obližnjih nadzornih kamera, kako bi se utvrdio tačan uzrok ove nesreće.

Iz Opštinske uprave Bogatić uputili su izraze najdubljeg saučešća porodicama stradalih mladića:

"Zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su živote izgubila dva naša mlada sugrađana, a dva su teško povrijeđena, obavještavamo javnost da će ponedjeljak biti proglašen za Dan žalosti. Ovom prilikom izražavamo najdublje saučešće porodicama nastradalih", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Umjesto odijela za maturu - crnina

Posebnu težinu ovoj tragediji daje činjenica da su obojica mladića bili maturanti i da ih je svega nekoliko dana djielilo od proslave završetka srednje škole. Vijest o njihovoj smrti u sekundi je zavila u crno Klenje, Petlovaču i cijeli kraj.

"Prekjuče smo posljednji put bili zajedno u školi, smijali se i pričali o maturi. Niko od nas nije mogao da povjeruje da ćemo ih već iste noći izgubiti. Trebalo je da slavimo, a sada ih više nema", kroz suze je ispričao jedan od njihovih školskih drugova. Mještani dodaju da je tuga neopisiva i da roditelji, umjesto svečanih odijela za matursko veče, svojoj djeci spremaju crninu.

Od nastradalih učenika potresnim riječima oprostio se i kompletan kolektiv škole koju su pohađali.

"Sa dubokom tugom i nevjericom obavještavamo javnost da su naši učenici tragično izgubili život. Ovaj nenadoknadiv gubitak potresao je sve učenike, zaposlene i roditelje. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće porodicama i prijateljima. Pamtićemo ih po njihovoj mladosti, osmijesima, drugarstvu i tragovima koje su ostavili u našoj školi. Njihov prerani odlazak ostavlja veliku prazninu među nama", saopšteno je iz škole.

Dvojica tinejdžera biće ispraćeni na vječni počinak danas. Sahrana Danijela P. zakazana je za 12 časova, dok će tijelo Lazara E. biti sahranjeno dva sata kasnije, u 14 časova.

