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Arheolozi u Njemačkoj otkrili grob keltskog ratnika star oko 2.400 godina

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ATV
17.06.2026 10:09

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Споменик
Foto: pexels/Sami Aksu

Arheolozi su u blizini grada Bad Kamberg u Njemačkoj otkrili grob keltskog ratnika star oko 2.400 godina, u kojem su pronađeni ostaci bojnih kola, oružje, zlatni nakit i predmeti koji ukazuju na visok društveni status pokojnika.

Otkriće je napravljeno tokom izgradnje solarnog parka u oblasti Limburg-Vajlburg, a istraživači navode da je riječ o prvom poznatom lokalnom grobu keltske elite na tom području, prenosi Independent.

„Čak i nakon geofizičkog istraživanja planirane lokacije pretpostavljali smo da bi moglo biti reči o keltskom elitnom grobu, ali niko nije očekivao da ćemo pronaći ne samo kneževski grob, već i sahranu u kočiji”, rekao je okružni arheolog Kaj Mikenberger.

Istraživači kažu da sa najnovijim otkrićem sada postoje jasne paralele sa drugim poznatim keltskim kneževskim grobnicama u centralnoj Evropi.

„Novo otkriće može da proširi ovu sliku: obećava nove uvide u društvene elite, zanatstvo, nadregionalne kontakte i običaje sahranjivanja u kasnom gvozdenom dobu”, kažu naučnici.

Istraživači su upoređivali elitu sahranjenu u grobu sa princom od Glauberga, istaknutom keltskom ličnošću koja je živjela u Hesenu otprilike u to vrijeme.

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„Poređenje sa keltskim princom iz Glauberga je očigledno s obzirom na već poznati spektar nalaza”, naveli su.

Među pronađenim predmetima nalaze se dijelovi dvokolice, uključujući spojnice, metalne završetke osovina i gvozdene obruče točkova, što ukazuje da je ratnik sahranjen zajedno sa svojim vozilom.

Arheolozi su pronašli i oružje, zlatni nakit, kao i bronzani vrč poreklom iz oblasti današnje Italije, što ukazuje na široke trgovačke i kulturne veze keltskog društva tog perioda.

Sahrane u kočijama retke su u njemačkoj pokrajini Hesen, a arheolozi ocjenjuju da nijedan od ranije poznatih nalaza nema kvalitet i značaj kao otkriće kod Bad Kamberga.

„Kao savremenik princa od Glauberga, princ od Bad Kamberga je svakako igrao važnu ulogu u keltskoj istoriji naše zemlje”, naveli su istraživači

Stručnjaci nastavljaju iskopavanja drugih dIJelova grobnice kako bi pronašli dodatne predmete i dobili potpuniju sliku o životu i položaju osobe koja je u njoj sahranjena, prenosi Tanjug.

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Njemačka

Groblje

keltski ratnik

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