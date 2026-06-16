Decenija promjena: Neka predviđanja Tesle do 2035. godine su jeziva

Predviđanja Nikole Tesle za 2035. godinu sada djeluju kao proročanstvo koje se ostvaruje pred našim očima. Dok svijet ubrzava u nepoznato, riječi ovog naučnika postaju naša jeziva stvarnost.

Davne 1926. godine Nikola Tesla je u intervjuu za časopis "Kulijer's" rekao nešto što je u to vrijeme zvučalo kao zabluda.

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Govorio je o malim uređajima putem kojih bi ljudi razmjenjivali slike i glasove, savršeno jasno, čak i kada bi bili udaljeni hiljadama kilometara. Doslovno je tvrdio da bi osoba takav uređaj nosila u džepu prsluka.

U vrijeme kada su jedina veza bile telegrafske žice i bakarni telefoni, ova ideja je bila čista jeres. Danas ovo "u prsluku" nazivamo pametnim telefonom.

Ekološka svijest decenijama ispred svih

Godine 1935. Tesla je upozorio da će buduće generacije smatrati zagađenje plaža oko Njujorka nezamislivim, baš kao što nam se danas čini nezamislivim život bez tekuće vode.

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Trideset pet godina kasnije osnovana je Američka agencija za zaštitu okoline (EPA). Teslina predviđanja su se ostvarila gotovo u potpunosti.

Roboti, automatizacija i kraj robovskog rada

U istom intervjuu iz 1935. godine Tesla je predvidio da će roboti preuzeti poslove u 21. vijeku.

Vještačka inteligencija, autonomne fabrike i humanoidni roboti koje danas razvijaju kompanije poput Tesla Optimus i Figure AI pretvaraju ovo predviđanje u svakodnevnu stvarnost, a ne više utopiju.

Tesline vizije budućnosti

Bežični prenos energije bez kablova i goriva, što već vidimo u prototipovima kompanija poput Emroda i ViTrisityja.

Žene kao intelektualno dominantni pol, što danas potvrđuju i statistike o broju diplomiranih žena u Evropi.

Leteće mašine bez goriva koje povezuju narode i smanjuju ratove.

Prenos događaja uživo u domove - od predsjedničkih inauguracija do zemljotresa - koje danas gledamo uživo na ekranima.

Znanje je važnije od bojnog polja, jer borba protiv neznanja postaje slavnija od vojnih pobjeda.

Čitanje misli kao otvorena knjiga

Teslino najstrašnije predviđanje potiče iz 1933. godine. Tvrdio je da će biti moguće prikazati slike iz ljudskog uma na ekranu i analizirati ih, čineći svaku misao čitljivom, prenosi "N1info.ba".

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Zvuči kao naučna fantastika, ali laboratorije u kompanijama poput Neuralinka i Mete već dekodiraju moždane signale u rečenice i pokrete kursora.

Granica između vaše glave i vanzemaljskog ekrana se zamagljuje brže nego što mislite.

Zašto je Teslina vizija svijeta i danas na meti

Nikola Tesla nije gledao u kristalnu kuglu. Posmatrao je trendove i iz njih izvlačio logične zaključke koje se niko drugi nije usudio da kaže.

Predviđanja ovog naučnika za period do 2035. godine danas su se obistinila jer nisu bila zasnovana na pustim željama, već na hladnoj fizici i ljudskoj prirodi.

Zato nam je danas pomalo neugodno koliko se njegove riječi podudaraju s naslovima koje svakodnevno čitamo na telefonima.