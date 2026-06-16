Država tužila TikTok: Zakon kontroverzan, ishod neizvjestan

Glavni tužilac Floride, Džejms Atmajer, objavio je pokretanje postupka. U tužbi se navodi da je TikTok ilegalno dozvoljavao maloljetnicima pristup platformi, lažno prikazivao prirodu dostupnog sadržaja i namjerno koristio adiktivne dizajnerske funkcije kako bi djecu što duže zadržao uz ekran.

Država se u tužbi poziva na dva ključna pravna akta: Zakon o društvenim mrežama za maloljetnike (poznatiji kao HB 3) i Zakon o obmanjujućoj i nepoštenoj trgovačkoj praksi Floride. Florida putem suda traži trajnu zabranu ovakve prakse, visoke novčane kazne i druge pravne lijekove.

Ko je u pravu?

Zakon oko kojeg se lome koplja izuzetno je rigorozan. HB 3, koji je stupio na snagu 1. januara 2025. godine, u potpunosti zabranjuje deci mlađoj od 14 godina otvaranje naloga na društvenim mrežama, dok za tinejdžere od 15 i 16 godina zahteva izričitu saglasnost roditelja.

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Ova tužba predstavlja prvu veliku primjenu zakona u praksi, što znači da će proces biti podjednako veliki test kako za TikTok, tako i za sam ustavni okvir ovog zakona.

Slični zakoni koji uvode starosne granice na internetu širom SAD već su nailazili na ozbiljne pravne prepreke. Sudovi su ih redovno osporavali zbog Prvog amandmana, a na ustavna prava često su se pozivale same platforme, ali i udruženja za zaštitu slobode govora.

Kako će proći sudski proces na Floridi, biće jasan signal koliko ovakve zakonske restrikcije uopšte mogu da opstanu u kontaktu sa Ustavom SAD.

Tužili i Altmana lično

Florida već duže vrijeme važi za jednu od najagresivnijih država na ovom frontu. Nedavno je postala prva savezna država koja je tužila OpenAI i lično Sema Altmana zbog uticaja ČetDžPT na djecu, dok se sam HB 3 smatra jednim od najstrožih zakona o društvenim mrežama u cijeloj zemlji.

Ova tužba samo nastavlja trend u kojem Florida želi da preuzme liderstvo u zaštiti djece na internetu, umjesto da čeka sporu reakciju sa federalnog nivoa.

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Sa druge strane, TikTok je već navikao na ulogu optuženog. Kompanija se suočava sa talasom tužbi u vezi sa bezbjednošću djece koje pokreću brojne savezne države i školski okruzi. TikTok se do sada uglavnom branio tvrdnjama da nudi napredne roditeljske kontrole i zaštitu prilagođenu uzrastu, a u nekoliko navrata je odlučio da osporava optužbe na sudu umjesto da pristane na nagodbu.

"Vreme je isteklo", poručio je tužilac Atmajer prilikom objave tužbe, stavljajući do znanja da je cilj natjerati platformu da poštuje pravila koja su već na snazi. Glavno pitanje koje sada ostaje jeste da li će sudovi potvrditi da je TikTok zaista prekršio zakon i da li će zakon HB 3 izdržati detaljnu pravnu provjeru.

(b92)