Potpuno izbacivanje šećera iz ishrane može narušiti zdravlje

Novo istraživanje predstavljeno na godišnjem skupu Endokrinološkog društva u Čikagu pokazalo je da potpuno izbacivanje saharoze iz ishrane sa niskim udjelom masti može imati neželjene posljedice po zdravlje crijeva i metabolizam.

Istraživački tim predvođen dr Rašidom Ahmadom iz Instituta za dijabetes Dasman u Kuvajtu pratio je dvije grupe miševa tokom 16 nedjelja. Jedna grupa hranila se ishranom sa niskim udjelom masti koja je sadržala saharozu, odnosno običan stoni šećer, dok je druga bila na istoj vrsti ishrane, ali bez saharoze.

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Tokom eksperimenta naučnici su pratili toleranciju na glukozu, osjetljivost na insulin, nivoe metaboličkih hormona, sastav crevne mikrobiote, kao i znakove upale u debelom crijevu i jetri. Na kraju istraživanja obje grupe imale su približno istu tjelesnu težinu, ali su miševi koji nisu unosili saharozu razvili lošiju kontrolu nivoa glukoze u krvi, insulinsku rezistenciju, poremećaje u crijevnoj mikrobioti, upalu crijeva i promjene povezane sa masnom bolešću jetre.

"Potpuno uklanjanje saharoze iz ishrane sa niskim udjelom masti može neočekivano da naruši zdravlje crijeva i podstakne upalu i metaboličke poremećaje."

Dodao je da rezultati ukazuju na to da je uravnotežena ishrana važnija od samog izbacivanja šećera.

Autori studije naglašavaju da ovi rezultati ne znače da treba neograničeno konzumirati slatkiše. Prema njihovim navodima, najveći problem predstavljaju dodati šećeri u prerađenoj hrani i pićima, čiji prekomjeran unos povećava rizik od povišenog krvnog pritiska, hronične upale, karijesa, gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti.

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Preporuka Američkog udruženja za srce (American Heart Association) i dalje je da muškarci dnevno unose najviše devet kašičica dodatog šećera, a žene najviše šest.

(B92)