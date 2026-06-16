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Ovo niste vidjeli: Sveštenik na rolerima

Autor:

ATV
16.06.2026 14:22

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Свештеник на ролерима
Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Sveštenik na rolerima privukao je pažnju prolaznika u Italiji, a snimak je još jednom pokazao da strast prema ovoj aktivnosti ne zavisi od godina ni profesije.

(sputnik srbija)

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sveštenik

roleri

Italija

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Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

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