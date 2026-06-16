Ovo niste vidjeli: Sveštenik na rolerima

Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Sveštenik na rolerima privukao je pažnju prolaznika u Italiji, a snimak je još jednom pokazao da strast prema ovoj aktivnosti ne zavisi od godina ni profesije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.