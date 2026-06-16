Ovo niste vidjeli: Sveštenik na rolerima

Autor:ATV
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Sveštenik na rolerima privukao je pažnju prolaznika u Italiji, a snimak je još jednom pokazao da strast prema ovoj aktivnosti ne zavisi od godina ni profesije.
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