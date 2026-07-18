Ukradene pare iz kafića, policija ekspresno identifikovala osumnjičenog

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
M.P. iz Mrkonjić Grada osumnjičen je da je u četvrtak, 16. jula, ukrao novac iz jednog ugostiteljskog objekta u ovoj opštini, saopšteno je iz Policije.
Policiji je krađa prijavljena 1u četvrtak, a već u petak identifikovan je osumnjičeni.
Republika Srpska
Kćerka Branka Pantelića – Pantera, legendarnog komandanta Pantera: Tata je bio ludo hrabar čovjek
"16. jula 2026. godine, u Policijsku stanicu Mrkonjić Grad prijavljeno je da je nepoznato lice ili više njih ušlo u unutrašnjost ugostiteljskog objekta u Mrkonjić Gradu, i tom prilikom prema izjavi oštećenog otuđilo novac u iznosu od 1 330,00 KM", saopšteno je iz Policije.
Odmah po saznanju da je izvršeno navedeno krivično djelo, a na osnovu operativnog rada na terenu i prikupljenih informacija, policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad došli su do saznanja da postoje osnovi sumnje da je navedeno krivično djelo izvršio M.P. iz Mrkonjić Grada.
Svijet
Kamionom se zakucao u prodavnicu na benzinskoj pumpi
O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka pod čijim nadzorom se preduzimaju sve dalje mjere i radnje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
15 h0
Hronika
15 h4
Hronika
17 h0
Hronika
17 h0
Najnovije
11
25
11
21
11
14
11
04
10
44
Trenutno na programu