Ukradene pare iz kafića, policija ekspresno identifikovala osumnjičenog

M.P. iz Mrkonjić Grada osumnjičen je da je u četvrtak, 16. jula, ukrao novac iz jednog ugostiteljskog objekta u ovoj opštini, saopšteno je iz Policije.

Policiji je krađa prijavljena 1u četvrtak, a već u petak identifikovan je osumnjičeni.

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"16. jula 2026. godine, u Policijsku stanicu Mrkonjić Grad prijavljeno je da je nepoznato lice ili više njih ušlo u unutrašnjost ugostiteljskog objekta u Mrkonjić Gradu, i tom prilikom prema izjavi oštećenog otuđilo novac u iznosu od 1 330,00 KM", saopšteno je iz Policije.

Odmah po saznanju da je izvršeno navedeno krivično djelo, a na osnovu operativnog rada na terenu i prikupljenih informacija, policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad došli su do saznanja da postoje osnovi sumnje da je navedeno krivično djelo izvršio M.P. iz Mrkonjić Grada.

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O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka pod čijim nadzorom se preduzimaju sve dalje mjere i radnje.