Слоба Васић након изласка са клинике: ''Алкохол је био окидач, пријала ми је изолација''

Како је сада испричао, алкохол је био главни окидач проблема због ког је завршио у установи, али истиче да је помоћ потражио добровољно и да не види ништа спорно у томе да човјек призна да му је потребна стручна подршка.

Свијет Жестоки одговор Русије на тероризам: Орешник, кинџал и циркон погодили војне циљеве у Украјини

- Тог тренутка је "Лаза Лазаревић" болница била једина дежурна. Да је друга установа била дежурна, отишао бих тамо - објаснио је Слоба због чега је завршио баш у тој клиници.

- Ништа страшно. Десило се шта се десило, не желим да се враћам на то. Имао сам непријатност и нисам могао да уђем на лет. Сваком човјеку може да се деси тако нешто, све је за људе. Није ништа страшно, углавном. Као што сам и прије неки дан рекао медијима, ја сам обичан човјек као и сви остали и у складу у тим се и понашам - каже пјевач.

Слоба је признао и да му је боравак у изолацији пријао, јер је имао времена да се склони од свега и "охлади главу".

- Пријала ми је изолација, мало да човјек охлади главу од свега. Ја сам добровољно отишао тамо - наглашава он.

Свијет Бизнисмен из БиХ пронађен закопан у шуми

Говорећи о свом психичком стању, открио је да се већ неко вријеме бори са анксиозношћу, али вјерује да ће успјети да превазиђе тежак период.

- Анксиозност је нешто што траје, сигуран сам да то има везе са свим, али изборићу се. Тих дана сам мало више попио, то је узрок - објашњава пјевач.

- За све у животу мора да постоји неки окидач, мени је то био алкохол. Ја због тога нисам могао да уђем на лет, па ме је разбјеснило. Има начина да се изађе из тога, само што сам ја јавна личност, па се то гледа другачије - рекао је Слоба.

Посебно је нагласио да људи не би требало да осјећају срамоту уколико потраже стручну помоћ.

Свијет Епидемија измиче контроли: Сумња се да је ебола у Конгу однијела више од 200 живота

- Имао сам подршку своје супруге и блиских људи. Није срамота рећи да имаш проблем, те установе за то и служе, да би људи поразговарали са неким ко је стручан за њихов проблем. Доктори су јако добри, препоручујем свима. Није ништа страшно, сви смо ми људи. Страшно је једно када други осуђују то јер нису прошли кроз тако нешто - каже.

Он се потом надовезао да има терапију.

- Имам терапију, немам препоруку за контролу , али ћу свакако ићи на терапије и радити на себи - истиче.

Свијет Драма у Атини: Пала нарко-група, хероин и кокаин крили у ципелама

- Још увијек нисам упало телефон, не желим да читам све што пише, али хвала колегама који су били ту, а то су Слоба Радановић, Андреана Чекић, Дарко Лазић. Дарко ме је стално звао, и мене и супругу. Александра Младеновић и Александра Бурсаћ исто, хвала свима - рекао је пјевач за окупљене медије.

(Телеграф.рс)