Plata iz Grada, ideje iz Vlade: Kresojević plaćen za "krađu"

Poslanik PDP-a Bojan Kresojević treba da uzme ugovor koji ima sa Banjalukom i da očisti grad, pokrpi ulice, napravi bolnicu, a ne da prisvaja ideje Vlade Republike Srpske, poručio je Savo Minić.

„Jesmo juče sjeli sa Sindikatom i razgovarali oko neradne nedjelje? Ja sam odmah rekao da sam protiv toga da se uvede neradna nedjelja i juče smo već napravili sporazum, koji je u finišu da to bude vrednovano sa 30 odsto više. Ja onda odmah čujem, gospodina Kresojevića, koji kaže da je to njegova ideja. Znate kako? Mi u lovu i u lovstvu imamo određene termine, koje koristimo i koji su divni. Nisam ja to izmislio. Postoji nešto što se zove predator, a on cijelo vrijeme hoda po šumi, kupi tuđa jaja, tuđu mladunčad, kupi sve ono što nije njegovo i od toga živi. Mi se borimo protiv toga“, jasan je Minić.

Kako je poručio predsjednik Vlade, u prirodi se bore protiv gore pomenutih pojava te isto čine i kada je politika u pitanju.

„Kakve lažne narative on može da priča u ime građanina Republike Srpske, da je za to, a kao političar, treba prvo da uzme svoj ugovor, koji ima sa Gradskom upravom i da postupi po tom ugovoru. Da nam očisti Grad, da pokrpe ulice, da napravi bolnicu, da riješi kolektore i da riješi sve ono što se dešava u Banjaluci, a ne da ovdje glume neke žandare pa kad neko siječe Vrbe i čupa sedre, pa će oni vidjeti šta je to. Recite mi da nisam u pravu, pogledajte njegov ugovor. Šta piše u njegovom ugovoru? Šta on treba da radi? Od kakve krunske stvari, koju treba uraditi u ovom gradu, ne radi ništa“, kazao je Minić.

Kakav ugovor PDP-ov poslanik Bojan Kresojević ima sa Gradom Banjaluka iz Gradske uprave ne odgovaraju. Na upit ATV-a nismo dobili odgovor do objavljivanja ovog teksta.

Kako kaže Minić, pojedini poslanici opozicije, pravdaju tri ili četiri ili pet svojih primanja, koja imaju na mjesečnom nivou, tako što poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske „raspredaju neke Begove konake“ o tome kako je Republika Srpska prezadužena.

„Pa će on (Bojan Kresojević) i njegov politički šef (Draško Stanivuković) ići i postaviti neki sat. To su igrarije, slikovnice, satovi, itd. Pita i vas iko, je l' znate koliko je 15 miliona na budžet grada? Je l' znate koliko je 35 miliona za rasvjetu na budžet grada? 12,5% za šta? Za rasvjetu, koja već radi. Je l to treba Banjaluci, je l' to nije prezaduživanje? Što se nije zadužio za bolnicu, za kolektor, za sve ono što će osjetiti svi građani Republike Srpske?“ pitao je Minić.

Predsjednik Vlade je poručio da mu je žao zbog svega što se dešava u najvećem gradu Republike Srpske.

„Spomenik od 1,7 miliona KM, koji je naručen i sad se sprovodi tender. Neka srca po kružnim tokovima. Je l' se od toga živi? Pa se onda pusti neko srce, pa neka torta“, rekao je Minić.

Kako poručuje, on kao predsjednik Vlade nosi odgovornost, koju je preuzeo dolaskom na ovu funkciju te stoji iza kako svojih, tako i dijela ministara u Vladi Srpske, te se ne planira povući pred bilo kakvim pritiskom i bilo kakvim lažima.

„I ovo da vam kažem. Danas da su bili ti protesti, na koje je pozivao aktuelni gradonačelnik. Bez i jednog člana pratnje obezbjeđenja bi došao ovdje u Narodnu skupštinu, ne zato što sam nindža već zato što bih rekao „Dobar dan, molim vas, mogu li samo da prođem. Danas imamo tako važan set životnih zakona, a ovu narodnu Skupštinu, nije blokirao ni Šmit ni OHR i niko nije mogao. Naravno onda da danas ljudi nisu htjeli doći“, rekao je Minić.