Stanivuković zaustavio izgradnju igrališta u Donjim Kolima, večeras protesti

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poslao je inspekciju i zaustavio izgradnju dječijeg igrališta u Donjim Kolima, rekao je predsjednik ove Mjesne zajednice Srđan Ćutković.

"I sada su naša djeca ostali bez igrališta. Večeras u 18 časova ćemo održati protest zbog ove odluke gradonačelnika. Ovo što radi Stanovuković je sramotno", naveo je Ćutković za RTRS

Rekao je da su prije dva mjeseca od Grada Banjaluka tražili lokacijske uslove, ali Grad nije dozvolio.

"I onda smo mi obezbijedili sredstva. Ja sam kao predsjednik Mjesne zajednice potpisao ugovor sa građevinskom firmom", kaže Ćutković.