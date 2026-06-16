Bivši radnik GU Banjaluka dobio presudu u svoju korist protiv Grada

Bivši radnik Gradske uprave Banjaluka Vladimir Pudar dobio je presudu u svoju korist protiv Grada, zbog nepostupanja u slučaju fizičkog napada na njega prije pet godina.

Pudar protiv Grada vodi još jedan pravni spor zbog nezakonitog otpuštanja s radnog mjesta komunalnog policajca.

Sve to vrijeme uz njega nije stao niko iz Gradske uprave, pa ni gradonačelnik Draško Stanivuković, ali jeste Sindikat uprave Republike Srpske. Iz ovog Sindikata gradonačelnika pitaju kako misli da bude predsjednik Republike Srpske i svih njenih građana, kada nije mogao da stane u zaštitu zaposlenog u Gradskoj upravi kojom rukovodi.

Vladimir Pudar bio je zaposlen 18 godina kao komunalni policajac u Gradskoj upravi Banjaluka. Fizički je napadnut 2021. godine prilikom obavljanja službene dužnosti. Gradska uprava nije postupila tim povodom, Pudar je odlučio da ih tuži i prošle sedmice je dobio presudu u svoju korist.

"Gradska uprava nije postupila u skladu sa zakonom. A to je da svaki napad na službeno lice u obavljanju dužnosti je krivično djelo. Gdje bi trebalo to karakterisanje ili postupak ocjene krivičnog djela da poslodavac, u ovom slučaju GU treba da pokrene. Oni to nisu pokrenuli, ja sam tužio GU zbog nepostupanja u skladu sa Zakonom o radu i taj postupak sam dobio", kaže Pudar za RTRS

Vladimir Pudar protiv Grada vodi još jedan sudski proces. Početkom 2024. godine Pudar je dobio otkaz nakon što je gostujući u jutarnjem programu RTRS-a, demantovao navode gradonačelnika Stanivukovića da su zaposlenima u Gradskoj upravi povećane plate. Žalio se Odboru za žalbe i Odbor je donio odluku da se Pudar vrati na radno mjesto i da mu se isplate sve zarađene plate. To rješenje je potvrđeno i od strane Okružnog suda Banjaluka.

"Do danas nije izvršeno i ja sam se u skladu sa advokatom i sa svim pravnim pokazateljima žalio, odnosno dao tužbu na izvršenje i pokrenuo krivični postupak zbog neizvršavanja obaveza suda. Ja ću napomenuti, odluke Okružnog suda su obavezujuće i u slučaju da se ne izvršavaju, to se smatra krivičnim djelom", dodaje on.

Uz Pudara su tom prilikom stali predstavnici Sindikata uprave Republike Srpske. Predsjednik Sindikata Božo Marić uvjeren je da će Pudar i ovu tužbu dobiti. Gradonačelnika Stanivukovića pita kako misli da bude predsjednik Republike Srpske i šta mogu očekivati obični građani kada nije htio da stane u zaštitu radnika Gradske uprave.

"Šta onda da očekuju građani Republike Srpske? Koga će on da zaštiti, na koji način? Juče smo mogli vidjeti populistički, on će da postavi brojčanik na Trgu Krajine. Ja postavljam pitanje, gdje mu je nestao njegov bilbord o transparentnim nabavkama Gradske uprave? Gdje je nestala lična karta Grada Banjaluke?" pita Marić.

Marić ukazuje i na prekomjerno zapošljavanje u Gradskoj upravi. Navodi da je gradonačelnik Draško Stanivuković za svoja dva nepuna mandata zaposlio nekoliko stotina radnika.