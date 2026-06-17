Završni čin u rušenju Blanuše: Stanivuković preko anketa gasi SDS

Draško Stanivuković bi, po sopstvenim najavama, mogao objaviti svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske ove sedmice. Da bi u potpunosti ugasio SDS i Branka Blanušu, u medije su puštene famozne ankete kojima je od prijevremenih izbora prijetio najvećoj stranci opozicije.

Prijetnje da će kandidata odlučiti ankete, a ne sposobnosti i program, uvrštene su i u opozicioni sporazum. Ipak, Stanivuković posljednjih pola godine nije imao hrabrosti da proglasi svoju kandidaturu. Ostao je samo na prijetnjama, jer je izvjesno da za takav potez nije imao podršku javnosti ili onog biračkog tijela koje glasa za SDS. Da bi poljuljao povjerenje SDS-ovih birača, u medijima su puštene interne ankete koja izgledaju kao da je generalni sekretar PSS-a Nebojša Drinić agenciji ustupio podatke članstva pokreta.

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Draško Stanivuković je jedini ponuđen kandidat opozicije i suprotstavljen je funkcionerima SNSD-a nad kojima ima značajnu prednost. Gledajući tačnost anketa agencije koja je prognozirala rezultate i prethodnih izbora, jasno je da je cilj konačni obračun sa SDS-om i dijelom rukovodstva koje podržava Branka Blanušu.

Da Stanivuković prijeti SDS-u namještenim anketama, pisao je i prije nekoliko mjeseci lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović. Osim toga, Stanivuković je na sjednici PSS-a održao govor u kojem je poručio da je on "šarmer", da sve ankete govore da pobjeđuje i da Branko Blanuša treba da se povuče pred njim.

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Član Glavnog odbora SDS-a Milan Miličević, nedavno je potkačio Stanivukovićevu priču o anketama i poručio da je SDS "najveća opoziciona stranka" i doda: "Ne postoji anketa koja to može da ospori". Uz njega su bili i drugi funkcioneri SDS-a koji su poručivali da i oni imaju ankete koje govore suprotno i upravo zbog toga ne odustaju od kandidature Branka Blanuše.

Sigurnije igrati na Lacio, nego vjerovati anketama IPSOS-a

Anketu u kojoj je Draško Stanivuković najbolji izbor opozicije, navodno potpisuje agencija IPSOS. Šaljivo rečeno, sigurnije je igrati na Lacio, nego vjerovati njihovim anketama.

Na opštim izborima 2014. godine prognozirali su pobjedu SDS-ovog kandidata Ognjena Tadića sa 53.5% u odnosu na SNSD-ovog Milorada Dodika kojem su predviđali podršku od 43%. Te godine je Milorad Dodik postao predsjednik.

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Ankete 2018. godine IPSOS-a su bile toliko precizne da je Davor Dragičević morao proglašavati Vukotu Govedaricu za predsjednika, a izborni ciklus kasnije na istom mjestu, Branislav Borenović Jelenu Trivić.

PDP-ovom Mladenu Ivaniću su dali prednost od čak 10 odsto u odnosu na Milorada Dodika u trci za člana Predsjedništva BiH. Istraživanje koje je uradila agencija IPSOS rađeno je po narudžbi američkog NDI Instituta. Dodik je te godine imao 70.000 više glasova od Ivanića.

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Tokom 2020. godine predvidjeli su pobjedu Draška Stanivukovića nad Igorom Radojičićem i PDP-ovo osvajanje banjalučke skupštine. Jedno su pogodili, a skupštinu su promašili za 20.000 glasova.

Znanja nisu imali ni 2022. godine. Osim što su predvidjeli da bi hrvatski član Predsjedništva BiH bila Borjana Krišto, anketama su predviđali pobjedu Željke Cvijanović u Republici Srpskoj, ali ni približno rezultatu koji će kandidat SNSD-a ostvariti u odnosu na Mirka Šarovića. Zabilježeno je čak 100.000 glasova razlike!