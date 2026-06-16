Minić: Žao mi je SDS-a

Žao mi je SDS-a, poručio je za ATV član Glavnog odbora SNSD-a, Savo Minić.

"Ovo što se radi SDS-u od strane nekih političkih pionira, tratinčica, ja to ne mogu da shvatim", rekao je Minić.

Istakao je da mu je žao kao čovjeku, ali politički nije te da je neozbiljno sve što rade u opoziciji.

Govoreći o opoziciji, Minić je ocijenio da je ona podijeljena i bez jasnog političkog kursa, te da građani to vide.

"Mi vršimo ozbiljna istraživanja i nema toga kog vodi 30 posto. Naši kandidati će pobijediti", poručio je Minić.

Prema njegovim riječima, funkcija predsjednika Republike Srpske biće u fokusu predizborne kampanje.

Republika Srpska Minić: Sve što je Srpska postigla graniči sa čudom

"Svi udari i sva priča će se svoditi na predsjednika Republike Srpske zato što on predlaže mandatara i to će raditi opozicija, posebno jer ne mogu napraviti skupštinsku većinu. Njima će fokus biti na funkciji predsjednika Srpske", rekao je Minić.

Komentarišući izjavu gradonačelnika Draška Stanivukovića da za Palatu ne treba iskustvo, a za Predsjedništvo BiH nema dovoljno "kila", Minić kaže da je za "davaoca izjave" to kompaktnije zato što treba otići u Sarajevo, a ovdje mu je bliže.

"Toliko nepromišljena izjava da ja ne mogu da vjerujem da je neko u toj priči 5-6 godina, takve plitke političke izjave daje", rekao je Minić.

"VELIKA VJEROVATNOĆA DA ĆU BITI KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA"

Minić je izjavio je da postoji velika vjerovatnoća da će biti kandidat stranke za predsjednika Republike Srpske, te da će konačna odluka o tome biti donesena uskoro na organima stranke.

On je istakao da je SNSD 100 odsto spreman za predstojeće opšte izbore

"Stranka na izbore izlazi sa jasnim programom i rezultatima", rekao je Minić.

On je istakao da SNSD pokazuje ozbiljnost, rezultate, dosljednost i patriotizam.

"Nema toga iz SNSD-a koji je grlio Kristijana Šmita i ne postoji taj u SNSD-u koji je bio u bilo kakvoj relaciji sa nekim ko Srpskoj želi da nanese bilo kakvu štetu, a kamoli da je ukine. To narod prepoznaje", naglasio je Minić.

Minić je poručio da su ekonomska i energetska nezavisnost temelj svakog drugog oblika nezavisnosti i da upravo na tim pitanjima SNSD zasniva svoju politiku.