"Sve što je Srpska postigla graniči sa čudom"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je u ATV-ovoj emisiji "U prvom planu" da graniči sa čudom sve ono što Republika Srpska trenutno radi na međunarodnom planu i ono što je predsjednik Milorad Dodik uspio obezbijediti diplomatskim putem.

Minić je istakao je da je mudra politika predsjednika Dodika omogućila da Srpska bude vidljiva u svijetu i da Srbi prestanu da budu "loši momci" te da ne poznaje nijednog državnika koji je u 15 dana bio u posjeti SAD-u i Rusiji.

On je naglasio da se dolaskom predsjednika Donalda Trampa promijenila američka politika prema Republici Srpskoj, što se reflektuje odlaskom ambasadora Majkla Marfija, te Kristijana Šmita.

Republika Srpska Minić za ATV: Pričaju o prezaduženosti, a zadužuju se da prave rasvjetu koja već sija

Minić je ukazao na to da se ta mudra politika vodi u vrijeme aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku i kada cijela Evropa zvecka oružjem, a specijalna vojna operacija Ruske Federacije nije ni blizu kraja.

"Rezultat takve politike je i to da buduće generacije ne moraju uzimati oružje i da ostaju na ovim prostorima, što je neprocjenjivo", rekao je Minić.

BORAC VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE MORA BITI UZDIGNUTE GLAVE

Predsjednik Vlade Republike Srpske naglasio je da je u Srpskoj pronađeno najbolje moguće sistemsko rješenje za boračke prinadležnosti, ali da ima još prava o kojima je neophodno razgovarati.

Minić je istakao da se boračke kategorije moraju uvažavati u svakom smislu riječi i poručio da borac Republike Srpske mora biti uzdignute glave.

"Mi borci osjećamo dodatno da smo dio Republike Srpske, jer nam je status zakonski riješen", rekao je Minić.

"Revizija nam ostaje kao obaveza, da još više uvažimo boračke kategorije u svakom smislu te riječi", rekao je Minić.