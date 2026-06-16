Logo

"Sve što je Srpska postigla graniči sa čudom"

Autor:

ATV
16.06.2026 21:27

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je u ATV-ovoj emisiji "U prvom planu" da graniči sa čudom sve ono što Republika Srpska trenutno radi na međunarodnom planu i ono što je predsjednik Milorad Dodik uspio obezbijediti diplomatskim putem.

Minić je istakao je da je mudra politika predsjednika Dodika omogućila da Srpska bude vidljiva u svijetu i da Srbi prestanu da budu "loši momci" te da ne poznaje nijednog državnika koji je u 15 dana bio u posjeti SAD-u i Rusiji.

On je naglasio da se dolaskom predsjednika Donalda Trampa promijenila američka politika prema Republici Srpskoj, što se reflektuje odlaskom ambasadora Majkla Marfija, te Kristijana Šmita.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić za ATV: Pričaju o prezaduženosti, a zadužuju se da prave rasvjetu koja već sija

Minić je ukazao na to da se ta mudra politika vodi u vrijeme aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku i kada cijela Evropa zvecka oružjem, a specijalna vojna operacija Ruske Federacije nije ni blizu kraja.

"Rezultat takve politike je i to da buduće generacije ne moraju uzimati oružje i da ostaju na ovim prostorima, što je neprocjenjivo", rekao je Minić.

BORAC VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE MORA BITI UZDIGNUTE GLAVE

Predsjednik Vlade Republike Srpske naglasio je da je u Srpskoj pronađeno najbolje moguće sistemsko rješenje za boračke prinadležnosti, ali da ima još prava o kojima je neophodno razgovarati.

Minić je istakao da se boračke kategorije moraju uvažavati u svakom smislu riječi i poručio da borac Republike Srpske mora biti uzdignute glave.

"Mi borci osjećamo dodatno da smo dio Republike Srpske, jer nam je status zakonski riješen", rekao je Minić.

"Revizija nam ostaje kao obaveza, da još više uvažimo boračke kategorije u svakom smislu te riječi", rekao je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 16.06.2026.

Republika Srpska

NSRS razmotrila set zakona, sutra nastavak sjednice

1 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić za ATV: Pričaju o prezaduženosti, a zadužuju se da prave rasvjetu koja već sija

1 h

0
Локомотива Жељезница Републике Српске

Republika Srpska

Budžetskih 45 miliona KM za ŽRS: Spas ili samo predah?

2 h

0
Суд у Стразбуру

Republika Srpska

Odluke jednog sudije - redovna praksa Suda u Strazburu

3 h

1

  • Najnovije

22

24

Teheran može da prodaje naftu odmah nakon potpisivanja sporazuma

22

07

Minić: Žao mi je SDS-a

22

06

OFAK produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula

22

00

Vladavina Raka donosi sreću za ova tri znaka: Stižu novac i ljubav

21

51

Par uhvaćen kako vodi ljubav u džamiji: Skandal u Turskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima