NSRS razmotrila set zakona, sutra nastavak sjednice

Za radnike koji imaju srednju stručnu spremu propisano je da pripravnički staž bude tri umjesto sadašnjih šest mjeseci, a za visokoobrazovane šest mjeseci umjesto godinu.

Riječ je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o radu, Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

U setu zakona su Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

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Smanjenje pripravničkog staža propisano je i Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o muzejskoj d‌jelatnosti, Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o učeničkom standardu, Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o bibliotečko – informacionoj d‌jelatnosti i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić okončao je današnje skupštinsko zasijedanje, a sjednica će biti nastavljena sutra razmatranjem Prijedloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Poslanici će razmatrati i obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti.

Nastavak sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je u 10.00 časova.

/SRNA/