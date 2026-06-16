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NSRS razmotrila set zakona, sutra nastavak sjednice

Autor:

ATV
16.06.2026 20:48

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Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 16.06.2026.
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je večeras set zakona kojim je propisano smanjenje trajanja pripravničkog staža.

Za radnike koji imaju srednju stručnu spremu propisano je da pripravnički staž bude tri umjesto sadašnjih šest mjeseci, a za visokoobrazovane šest mjeseci umjesto godinu.

Riječ je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o radu, Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

U setu zakona su Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

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Smanjenje pripravničkog staža propisano je i Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o muzejskoj d‌jelatnosti, Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o učeničkom standardu, Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o bibliotečko – informacionoj d‌jelatnosti i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić okončao je današnje skupštinsko zasijedanje, a sjednica će biti nastavljena sutra razmatranjem Prijedloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Poslanici će razmatrati i obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti.

Nastavak sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je u 10.00 časova.

/SRNA/

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Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

nsrs

sjednica

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