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Budimir: Nova zgrada policije u Istočnom Sarajevu najbolja i najopremljenija

Autor:

ATV
16.06.2026 22:33

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Жељко Будимир
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir ocijenio je da će nova zgrada za potrebe Policijske uprave Istočno Sarajevo na Palama biti najbolji i najopremljeniji takav objekat, te da će omogućiti policiji efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka i podići nivo bezbjednosti.

Budimir je rekao novinarima da će taj objekat biti otvoren u petak, 19. juna, i da je po svemu reprezentativan i u skladu sa najmodernijim standardima.

Prema njegovim riječima, tu će biti stacionirani Odsjek za izdavanje dokumenata, Policijska stanica, Policijska uprava, Žandarmerija...

Budimir je izrazio zadovoljstvo realizacijom ovog projekta, navodeći da je objekat osmišljen i napravljen vlastitim sredstvima, što pokazuje da Republika Srpska ima kapacitete da autonomno završava kapitalne projekte.

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On je istakao da policijske akcije suzbijanja organizovanog kriminala i prometa narkotika od Trebinja do Zvornika i šire pokazuju da MUP aktivno radi i da će rezultati na tom planu biti vidljivi tokom ovog ljeta.

"Sigurno je da se nećemo prestati boriti protiv kriminala", poručio je Budimir.

/SRNA/

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Tagovi :

Željko Budimir

Istočno Sarajevo

Policija

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