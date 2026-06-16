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Stanivuković zaustavio izgradnju vratića: Mještani Donjih Kola održali protest

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ATV
16.06.2026 18:55

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Након што је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић послао инспекцију и зауставио изградњу дјечијег игралишта у Доњим Колима, мјештани су одржали мирни протест.
Foto: RTRS

Nakon što je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poslao inspekciju i zaustavio izgradnju dječijeg igrališta u Donjim Kolima, mještani su održali mirni protest.

Predsjednik ove Mjesne zajednice Srđan Ćutković ranije je istakao da su prije dva mjeseca od Grada Banjaluka tražili lokacijske uslove, ali Grad nije dozvolio.

- I onda smo mi obezbijedili sredstva. Ja sam kao predsjednik Mjesne zajednice potpisao ugovor sa građevinskom firmom - naveo je on.

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Iz Gradske uprave su naveli da je izgradnja dječijih igrališta bez prethodne saglasnosti nadležnih gradskih službi i pribavljene neophodne dokumentacije neprihvatljiva.

/RTRS/

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Protesti

Banjaluka

Donja Kola

Draško Stanivuković

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