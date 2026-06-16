U GU Banjaluka 230 radnika više; Minić: "Građani plaćaju vašu štednju"

Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić na današnjoj sjednici NS RS kazao je da je Grad Banjaluka povećao broj radnika od 974 na 1.204, a što danas plaćaju građani Banjaluke.

„Vas pitam kao gradskog menadžera, 31.08.2020. godine ste imali u Gradskoj upravi zaposlenih 974 radnika, a 20.04.2026. godine, 1.204. Ovo ne možete reći da nije istina, ovo su podaci iz Poreske uprave. 230 radnika više, od vaše priče smanjenje administracije, oduzimanje auta i svega onoga što ste pričali“, kazao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, poslaniku PDP-a, Mirni Savić Banjac.

Samo za lična primanja, pomenutih 230 radnika u brutu, to je 8,5 miliona KM na godišnjem nivou, naglasio je Minić.

„Građani Banjaluke plaćaju vašu štednju i odgovornost“, kazao je Minić i dodao:

„U novoj sistematizaciji, koju ste napravili, ja neću da ulazim u to da li se neko zove savjetnik ili ne zove, oni postoje. Trenutne obaveze vaše su 74 miliona KM prema dobavljačima i apsolutno je razumljivo da gospodin gradonačelnik želi da ode sa tog mjesta, birajući neku drugu funkciju, jer to sve treba platiti i vratiti“, rekao je Minić.

Minić se osvrnuo i na izbornu noć uoči koje je gradonačelnik Draško Stanivuković pobijedio i došao na čelo Banjaluke.

„Pričao sam o tome kako od sebe pravite političke bogalje na veče jad mi kažemo da niko nije krao, pobijedio je za gradonačelnika Draško Stanivuković, on prvo što kaže kad je izašao kaže da neće da bude sa SNSD-om i onda kaže da nema skupštinsku većinu i onda traži alibi za sve opno što se ne radi. Ja vas samo pitam od 230 novih radnika, koje ste zaposlili u opštinsku administraciju, koliko je djece poginulih boraca, koliko je iz kategorije porodica koje imaju određene potrebe, bolesnu djecu. Koliko je na bilo kakav način i da li je i jedan od ovih 230, a da nije iz vaše političke opcije“, pitao je Minić.