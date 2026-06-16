''Gejzir'' u Banjaluci: Probijena cijev, voda šikljala uvis

Pravi "gejzir" danas je zabilježen u Potkozarju kod Banjaluke nakon što je, prema informacijama čitalaca, prilikom košenja rastinja uz put oštećena cijev gradskog vodovoda.

Na snimku koji je dostavljen redakciji "BL Portala" vidi se kako voda pod velikim pritiskom izbija nekoliko metara u visinu i završava pored saobraćajnice.

Prema navodima čitalaca, cijev su oštetili putari koji su izvodili radove na održavanju putnog pojasa, odnosno košenju rastinja uz put.

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Iz banjalučkog “Vodovoda” potvrđeno je za BL portal da su prilikom košenja putnog pojasa putari otkinuli odzračnik na vodovodnoj mreži, zbog čega je došlo do snažnog izbijanja vode.

“Kvar je u međuvremenu lokalizovan, voda je zatvorena, a ekipe Vodovoda su na terenu i rade na sanaciji oštećenja”, ističu iz Vodovoda.

Mještani očekuju da će najavljeni radovi na vodovodnoj mreži, kao i izgradnja sistema “Tunjice 1 i 2”, konačno donijeti trajno rješenje problema sa vodosnabdijevanjem i poboljšati uslove života u ovom banjalučkom naselju.

Današnji kvar dodatno je podsjetio koliko je vodovodna infrastruktura u ovom dijelu grada osjetljiva i koliko su ulaganja u mrežu neophodna kako bi se izbjegle slične situacije u budućnosti.