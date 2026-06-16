Logo

''Gejzir'' u Banjaluci: Probijena cijev, voda šikljala uvis

Autor:

ATV
16.06.2026 15:28

Komentari:

0
Квар на водоводу у Поткозарју
Foto: Screenshot / BL portal

Pravi "gejzir" danas je zabilježen u Potkozarju kod Banjaluke nakon što je, prema informacijama čitalaca, prilikom košenja rastinja uz put oštećena cijev gradskog vodovoda.

Na snimku koji je dostavljen redakciji "BL Portala" vidi se kako voda pod velikim pritiskom izbija nekoliko metara u visinu i završava pored saobraćajnice.

Prema navodima čitalaca, cijev su oštetili putari koji su izvodili radove na održavanju putnog pojasa, odnosno košenju rastinja uz put.

хеликоптер

Društvo

Dijete hitno helikopterom prevezeno iz Banjaluke u Beograd

Iz banjalučkog “Vodovoda” potvrđeno je za BL portal da su prilikom košenja putnog pojasa putari otkinuli odzračnik na vodovodnoj mreži, zbog čega je došlo do snažnog izbijanja vode.

“Kvar je u međuvremenu lokalizovan, voda je zatvorena, a ekipe Vodovoda su na terenu i rade na sanaciji oštećenja”, ističu iz Vodovoda.

Mještani očekuju da će najavljeni radovi na vodovodnoj mreži, kao i izgradnja sistema “Tunjice 1 i 2”, konačno donijeti trajno rješenje problema sa vodosnabdijevanjem i poboljšati uslove života u ovom banjalučkom naselju.

Današnji kvar dodatno je podsjetio koliko je vodovodna infrastruktura u ovom dijelu grada osjetljiva i koliko su ulaganja u mrežu neophodna kako bi se izbjegle slične situacije u budućnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

Vodovod Banjaluka

Voda

potkozarje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Саво Минић

Banja Luka

U GU Banjaluka 230 radnika više; Minić: "Građani plaćaju vašu štednju"

1 h

2
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković zaustavio izgradnju igrališta u Donjim Kolima, večeras protesti

3 h

2
ОДС „Eлeктрoкрajинa“ a.д. Бања Лука нajвeћи је оператер дистрибутивног система у Републици Српској који дистрибутивно покрива oкo 50% кoнзумa Рeпубликe Српскe. „Електрокрајина“ је одговорна за управљање, одржавање и развој дистрибутивног система нa подручју 21 јединице локалне самоуправе.

Banja Luka

Centar Banjaluke bez struje zbog ispada dva transfromatora Elektroprenosa BiH

3 h

0
народни посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске

Banja Luka

Ilić o brojčaniku na Trgu Krajine: Pokušaj vraćanja pojedinaca na ono što su bili prije šest godina

7 h

1

  • Najnovije

16

14

Veliki projekat u Srpskoj: Evo gdje niče solarna elektrana veličine 160 fudbalskih terena

16

12

Luštica Bay predstavlja razvojnu viziju integrisanog primorskog grada na konferenciji "Trebinje 2026 – Gradimo region"

16

10

Spriječen napad na Bijelu kuću

16

03

Decenija promjena: Neka predviđanja Tesle do 2035. godine su jeziva

16

00

Plaža u Grčkoj: Za 5 evra dobijate ležaljku, suncobran, kafu, vodu i krofnu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima