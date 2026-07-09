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Postignut dogovor: Rezolucija o položaju Hrvata u BiH ide u Sabor

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 21:53

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Постигнут договор: Резолуција о положају Хрвата у БиХ иде у Сабор
Foto: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH naći će se pred poslanicima u Saboru. Objavio je ovo Domovinski pokret i saopštio da je postignut dogovor sa HDZ-om oko rezolucije koja je izazvala veliku histeriju zbog pominjanja trećeg entiteta.

Pretpostavlja se da je dio o tome izostavljen u konsultacijama koje su trajale već duže vrijeme između predstavnika Domovinskog pokreta i lidera HDZ-a Andreja Plenkovića.

Sadržaj rezolucije i dalje nije poznat. Prije nekog vremena objavljeni su dijelovi u kojima se poziva na formiranje hrvatske izborne jedinice.

"Višesedmični proces usaglašavanja Domovinskog pokreta i Hrvatske demokratske zajednice o Rezoluciji Hrvatskog sabora o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini protekao je u konstruktivnoj atmosferi iako je iz pojedinih napisa koji su se pojavili u internetskom prostoru jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili u potpunosti zaustaviti. Nisu u tome uspjeli i ovim putem možemo objaviti da će u službenu proceduru Hrvatskog sabora biti upućen zajednički prijedlog rezolucije Domovinskog pokreta i Hrvatske demokratske zajednice", saopštili su na stranici.

Poručuju da su svi učesnici pregovora u svakom trenutku zastupali stav da Hrvatska mora snažno stati iza jačanja političkog položaja Hrvata u BiH.

"Rezultat je toga Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje, a koja predstavlja još jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini", saopštili su.

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Rezolucija o položaju Hrvata u BiH

Hrvatska

Hrvatski sabor

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