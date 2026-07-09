Ljetovanje u Hrvatskoj? Neka vam cijena ovog peškira pokaže isplativost

Na TikToku je osvanula objava u kojoj se prikazuje peškir za plažu koji košta 106 evra.

Objava je podijelila javnost, pa tako neki misle da je riječ o cijeni u kunama koja je greškom ispisana u evrima, dok drugi nisu birali riječi kako bi opisali državu i turizam.

"Nadam se da mi je 100 evra ušiveno u peškir", "Mrzim ovu državu", "Turizam u Hrvatskoj je gotov", "Ma, to je cijena u kunama", "Toliko je inflacija poskočila da ljudi u komentarima misle da je cijena u kunama. Nema nam spasa!", "Niko nikoga ne sili kupiti proizvod. :) Cijene su ogromne u bilo kojem turističkom mjestu, ista stvar svagd‌je, svako želi u sezoni zaraditi za cijeli život… Ne kupiš i čekaš propast trgovine. :)", "Ovo je sramota naše zemlje, žalosno", samo su neki od komentara na objavu.

Snimak iz trgovine u Dubrovniku koji je podigao prašinu na TikToku možete pogledati u nastavku:

Da ne bi bilo dileme, čini se da cijena nije greškom ispisana u evrima jer se artikl mogao naći i u webshopu iste trgovine, u kojem je cijena bila 99 evra.

(Folder)