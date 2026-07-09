FIFA donijela novu promjenu pred četvrtfinale Mundijala

FIFA uvodi novi protokol kako bi se osiguralo da VAR sistem bude u potpunosti operativan tokom cijele utakmice, uključujući i eventualne produžetke, kako bi se izbjegle potencijalne kontroverze.

Prema novoj proceduri, pomoćni video-sudija (AVAR) i njegov zamjenik (rezervni AVAR) biće stacionirani direktno na stadionu u Bostonu, gdje se igra utakmica. Uloga AVAR-a dodeljena je Urugvajcu Leodanu Gonzalezu, dok će zamjenik biti Tatjana Guzman iz Nikaragve.

Cilj ove mjere je da se garantuje nesmetano funkcionisanje VAR tehnologije čak i u slučaju tehničkih problema ili gubitka veze sa glavnom sobom za video operacije (VOR), koja se nalazi u Međunarodnom radiodifuznom centru (IBC) u Dalasu.

U slučaju bilo kakvog prekida komunikacije, AVAR i njegov zamjenik na stadionu bi odmah preuzeli odgovornost za sve provere u skladu sa zvaničnim VAR protokolom. Ista procedura bi se primijenila ako bi sudija Fakundo Teljo morao da pregleda snimak na monitoru pored terena.

FIFA pravila jasno navode da utakmica ne može biti prekinuta zbog kvara VAR tehnologije, a sa ovom novom postavkom takav scenario je gotovo isključen.

(b92)