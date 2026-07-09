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Naučnici razvijaju vakcinu protiv zavisnosti od kokaina

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 20:41

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Вакцина
Foto: pexels/Thirdman

Naučnici u Brazilu najavili su razvoj inovativne nove vakcine za liječenje zavisnosti od kokaina i njegovog derivata, kreka. Nazvan „Kalikskoka”, tretman, koji je pokazao obećavajuće rezultate u ispitivanjima na životinjama, pokreće imuni odgovor koji blokira kokain i krek da dođu do mozga.

Jednostavno rečeno, vakcina bi funkcionisala tako što bi sprečila zavisnike da se „nadrogiraju”.

Istraživači uključeni u projekat nadaju se da će pomoći korisnicima da prekinu krug zavisnosti. Prema riječima Frederika Garsije, psihijatra i koordinatora projekta na Federalnom univerzitetu Minas Žerais u Brazilu, ako tretman dobije regulatorno odobrenje, to bi predstavljalo prvi put da se zavisnost od kokaina liječi primenom vakcine.

Prošle nedjelje, projekat je osvojio glavnu nagradu od 500.000 evra na Evro Helt Inovejšn Avords za latinoameričku medicinu koju je sponzorisala farmaceutska kompanija Eurofarma, prenose mediji.

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Vakcina djeluje tako što pokreće imuni sistem pacijenata da proizvodi antitiela koja se vezuju za molekule kokaina u krvotoku, čineći ih prevelikim da bi prešli u mezolimbički sistem mozga, ili „centar nagrađivanja”, gdje lijek normalno stimuliše visok nivo izazivanja zadovoljstva dopamin.

Slične studije sprovedene su u Sjedinjenim Državama koje su najveći svjetski potrošač kokaina prema Kancelariji Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal. Ali, ovi napori su zastali kada klinička ispitivanja nisu pokazala dovoljne rezultate, između ostalih razloga, rekao je Garsija.

(sputnik srbija)

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Vakcina

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