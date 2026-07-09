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Počeo remont u HE na Drini

Autor:

Bojan Nosović
09.07.2026 19:31

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Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Foto: ATV

Pažljivo se ovih dana pregleda svaki dio pogona višegradskog giganta. Tri mjeseca za tri agregata trajaće i ovogodišnji remont. Dok se jedan agregat sređuje dva su u pogonu kako energo sistem Srpske ne bi trpio.

"Sada za sada nismo našli neki problem, ova prva mašina, agregat jedan, je od 01.07 u remontu i ide normalno posao. Većinu radova obavlja domaća radna snaga? Jeste, naša Služba održavanja mašinskog u kombinaciji sa elektro. Mi jedni bez drugih ne možemo", rekla je Jelena Pereula, rukovodilac Službe mašinskog održavanja u HE na Drini

A bez te radničke sloge i znanja pogotovo ne može menadžmen He na Drini. Zahvaljujući spremnosti radne snage troškovi remonta su svedeni na minimum, kaže direktor. Nedeljko Perišić zahvalan.

"Imamo sreću da su ljudi itekako dobro obučeni za održavanje pogonske i tehničke spremnosti našeg objekta i što ljudi zaista doživljavaju ovo preduzeće kao svoje i trude se i ljudi u proizvodnom pogonu i u upravljaju i u menadžmentu ovo preduzeće doživljavaju kao svoju kuću", kaže Nedeljko Perišić, direktor HE na Drini.

A u svakoj kući pa i u ovoj stara i dotrajala oprema mora da se mijenja. Generatorski prekidači su prioritet. Mnogo to košta čak 18,5 miliona maraka bez PDVa pa je potrebna i podrška, prvenstveno od Matičnog preduzeća. Projekat je urađen.

"Očekujemo u skorije vrijeme i potrebne saglasnosti kako bi smo raspisali tu javnu nabavku jer postojeći generatorski prekidači nisu više u servisnoj podršci proizvođača. Ne bi bilo dobro ni za naše preduzeće a ni za sistem Elektroprivrede da oni izađu van funkcije", rekao je Nedeljko Perišić, direktor HE na Drini.

Remont na Drini je uvijek na ljeto jer je tada manja količina vode. Svaki dio pogona zahtjeva podjednaku pažnju, detaljno se pregledaju, cijeli agregat, turbine ,generatori, svi pomoćni pogoni, a sve da bi elektrana od jeseni kada dođu velike vode radila punom parom i oborila proizvodni rekord što je ovogodišnji cilj.

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HE na Drini

Višegrad

remont

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