Ružičić i Puhovac dogovorili: Škola plivanja ponovo u Jezeru

Načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić održala je danas radni sastanak sa ministrom trgovine i turizma Republike Srpske Nedom Puhovcem, a teme razgovora bile su dosadašnja saradnja, razvoj turističkih potencijala opštine Jezero, realizacija zajedničkih projekata, kao i planovi za naredni period.

Poseban akcenat stavljen je na unapređenje turističke ponude opštine Jezero i projekte koji doprinose promociji prirodnih ljepota, sporta i aktivnog odmora, po čemu je Jezero već prepoznatljivo širom Republike Srpske.

Tokom sastanka dogovoren je nastavak uspješnog projekta Škola plivanja, koji će i ove godine biti organizovan na jezeru Đol u Jezeru.

„Prošlogodišnja Škola plivanja pokazala je koliko su ovakvi projekti značajni za djecu, roditelje, ali i promociju naše opštine. Veliki broj mališana imao je priliku da nauči osnove plivanja, unaprijedi svoje vještine i stekne nova znanja o bezbjednosti u vodi. Zbog toga me raduje što ćemo ovaj projekat realizovati i ove godine“, istakla je Ružičićeva.

Podsjećamo, Škola plivanja održana je prošle godine uz stručnu podršku proslavljenog vaterpoliste i nekadašnjeg reprezentativca Srbije Nikole Rađena, a okupila je veliki broj djece iz Jezera, Šipova, Mrkonjić Grada i okolnih opština.

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Pored sportskog i edukativnog karaktera, ovaj projekat doprinio je promociji prirodnih potencijala opštine Jezero i pokazao da mala lokalna zajednica može uspješno organizovati sadržaje koji okupljaju djecu, porodice i posjetioce iz cijelog regiona.

Ružičićeva je zahvalila ministru Puhovcu na podršci projektima koji doprinose razvoju turizma i unapređenju kvaliteta života građana Jezera, naglasivši da će opština i u narednom periodu nastaviti da radi na stvaranju novih sadržaja za djecu, mlade i sve posjetioce koji dolaze u Jezero.

„Naš cilj je da Jezero nastavi da razvija svoje turističke potencijale, ali i da kroz konkretne projekte stvaramo nove prilike za djecu i mlade. Vjerujem da će i ovogodišnja Škola plivanja biti uspješna i da će mališanima donijeti nova znanja, prijateljstva i lijepe uspomene“, poručila je Ružičićeva.