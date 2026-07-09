Haos u Zagrebu: U bazenima otkrivena bakterija legionela

Autor:ATV redakcija
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U otvorenim bazenima Sportskog parka Mladost u Zagrebu otkriveno je prisustvo bakterije legionele, objavio je HRT Radio Sljeme.
Zbog toga su otvoreni bazeni privremeno zatvoreni.
Prema saopštenju, Nastavni institut za javno zdravlje "Dr Andrija Štampar" utvrdio je prisustvo bakterije legionela u malom bazenu i dječjem prskalištu.
U velikom bazenu zabilježeni su povećani nivoi trihalometana.
Iz tog razloga, otvoreni bazeni na Mladosti su privremeno zatvoreni, prenosi Indeks.
Nakon propisanih procedura, voda će biti ponovo uzorkovana i poslata na analizu.
Bazeni će se ponovo otvoriti kada novi uzorci potvrde da je kvalitet vode u dobrom stanju.
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Ostali gradski bazeni pod upravom Ustanove za upravljanje sportskim objektima su otvoreni, a voda je zdravstveno ispravna.
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