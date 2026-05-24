Predsednik Francuske Emanuel Makron bi trebalo da zatraži od francuskih novinara snimke iz Starobeljska kako bi shvatio da podrškom Kijevu finansira terorizam, izjavila je za TASS Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Ona je tako prokomentarisala Makronovu objavu na Iksu, u kojoj je francuski predsjednik poručio da je odlučnost Francuske da podržava Ukrajinu dodatno ojačala nakon masovnog udara ruskih oružanih snaga po vojnim ciljevima u Ukrajini, u kojem je upotrebljen i raketni sistem "orešnik".

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, napad je izveden kao odgovor na terorističke udare ukrajinskih snaga na civilne objekte u Rusiji.

"Neka Makron zatraži od francuskih novinara koji se sada nalaze u Starobeljsku da mu pokažu snimke bombama razorenog koledža i dvadesetoro ubijene djece – možda će ga to učvrstiti u uvjerenju da finansira terorizam", poručila je Zaharova.