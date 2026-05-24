Logo
Large banner

Zaharova poručila Makronu: Pogledaj snimke iz Starobeljska

Autor:

ATV
24.05.2026 18:09

Komentari:

0
Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Predsednik Francuske Emanuel Makron bi trebalo da zatraži od francuskih novinara snimke iz Starobeljska kako bi shvatio da podrškom Kijevu finansira terorizam, izjavila je za TASS Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Ona je tako prokomentarisala Makronovu objavu na Iksu, u kojoj je francuski predsjednik poručio da je odlučnost Francuske da podržava Ukrajinu dodatno ojačala nakon masovnog udara ruskih oružanih snaga po vojnim ciljevima u Ukrajini, u kojem je upotrebljen i raketni sistem "orešnik".

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, napad je izveden kao odgovor na terorističke udare ukrajinskih snaga na civilne objekte u Rusiji.

Овце искакале из камиона

Srbija

Drama na putu: Ovce iskakale iz kamiona u pokretu

"Neka Makron zatraži od francuskih novinara koji se sada nalaze u Starobeljsku da mu pokažu snimke bombama razorenog koledža i dvadesetoro ubijene djece – možda će ga to učvrstiti u uvjerenju da finansira terorizam", poručila je Zaharova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marija Zaharova

Emanuel Makron

Kijev

Rusija

Francuska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рудник

Svijet

Još jedna tragedija u rudniku: Najmanje 28 ljudi poginulo i Angoli

2 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже у Бијелу кућу у петак, 22. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Blokada Irana na snazi dok se ne postigne sporazum

3 h

0
Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.

Svijet

Raste broj nestalih u urušavanju zgrade na Filipinima, ima mrtvih

4 h

0
У току велика промјена у банци - клијенти не могу дићи новац

Svijet

U toku velika promjena u banci - klijenti ne mogu dići novac

4 h

0

  • Najnovije

20

18

Šest mladića iz Crne Gore privedeno zbog srpske zastave

20

07

Kazna 2.500 evra ako nosite japanke: Evo na kojim destinacijama

19

57

Jeziv prizor kod Pančeva: Vatra guta autobus, ljudi se jedva evakuisali

19

35

Teretane na otvorenom omiljeno mjesto za rekreaciju mnogih građana

19

35

Iran pristao na američke uslove?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner