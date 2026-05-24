U toku velika promjena u banci - klijenti ne mogu dići novac

U Austriji je u toku velika bankovna transformacija koja će donijeti osjetne posljedice za stotine hiljada klijenata.
Pozadina ove priče je spajanje banaka “Salcburger Šparkase” i “Erste Bank Esterajh”. Dok je pravno spajanje već zvanično završeno, sada slijedi ključni i najkomplikovaniji korak: potpuno objedinjavanje IT sistema dvije banke.
Upravo zbog tog procesa, klijenti banke “Salsburger Šparkase” moraju računati s ozbiljnim blokadama i prekidima rada u periodu do 25. maja 2026. godine.
Prema zvaničnim informacijama iz banke, u tom periodu može doći do potpunog prekida ili velikih poteškoća u radu sljedećih usluga:
Čak i najosnovnije funkcije privremeno će biti nedostupne ili strogo ograničene. Za korisnike to znači samo jedno: ako tokom vikenda spontano zatrebaju gotovinu ili budu morali hitno izvršiti uplatu, sistem će ih potpuno blokirati.
U sklopu ove IT migracije, svi pogođeni klijenti automatski će dobiti potpuno nove podatke o računu (novi IBAN). Banka će takođe poslati nove bankovne kartice koje bi na adrese klijenata trebale stići tokom juna.
Važan rok za stare kartice: Dosadašnje kartice moći će se koristiti najkasnije do kraja avgusta 2026. godine, nakon čega trajno gube vrijednost i postaju neupotrebljive.
Iako će banka u pozadini automatski preusmjeriti trajne naloge, direktna terećenja i dolazne uplate (čak i ako neko uplati novac na stari IBAN), klijenti ipak neće proći bez vlastitog angažmana. Nove podatke o računu i novi IBAN građani će morati sami aktivno dostaviti ključnim institucijama – poslodavcima, stanodavcima, osiguravajućim kućama i onlajn servisima na kojima kupuju, kako bi izbjegli kasnije neugodnosti i odbijanje transakcija.
