U toku velika promjena u banci - klijenti ne mogu dići novac

24.05.2026 16:00

У току велика промјена у банци - клијенти не могу дићи новац
U Austriji je u toku velika bankovna transformacija koja će donijeti osjetne posljedice za stotine hiljada klijenata.

Pozadina ove priče je spajanje banaka “Salcburger Šparkase” i “Erste Bank Esterajh”. Dok je pravno spajanje već zvanično završeno, sada slijedi ključni i najkomplikovaniji korak: potpuno objedinjavanje IT sistema dvije banke.

Upravo zbog tog procesa, klijenti banke “Salsburger Šparkase” moraju računati s ozbiljnim blokadama i prekidima rada u periodu do 25. maja 2026. godine.

Šta sve neće raditi?

Prema zvaničnim informacijama iz banke, u tom periodu može doći do potpunog prekida ili velikih poteškoća u radu sljedećih usluga:

  • Internet i mobilnog bankarstva (aplikacije neće biti dostupne),
  • Plaćanje karticama na kasama trgovina,
  • Podizanje gotovine na bankomatima.

Čak i najosnovnije funkcije privremeno će biti nedostupne ili strogo ograničene. Za korisnike to znači samo jedno: ako tokom vikenda spontano zatrebaju gotovinu ili budu morali hitno izvršiti uplatu, sistem će ih potpuno blokirati.

Klijenti dobijaju novi IBAN i nove kartice

U sklopu ove IT migracije, svi pogođeni klijenti automatski će dobiti potpuno nove podatke o računu (novi IBAN). Banka će takođe poslati nove bankovne kartice koje bi na adrese klijenata trebale stići tokom juna.

Važan rok za stare kartice: Dosadašnje kartice moći će se koristiti najkasnije do kraja avgusta 2026. godine, nakon čega trajno gube vrijednost i postaju neupotrebljive.

Iako će banka u pozadini automatski preusmjeriti trajne naloge, direktna terećenja i dolazne uplate (čak i ako neko uplati novac na stari IBAN), klijenti ipak neće proći bez vlastitog angažmana. Nove podatke o računu i novi IBAN građani će morati sami aktivno dostaviti ključnim institucijama – poslodavcima, stanodavcima, osiguravajućim kućama i onlajn servisima na kojima kupuju, kako bi izbjegli kasnije neugodnosti i odbijanje transakcija.

