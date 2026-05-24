Strah od širenja ebole: Afrička zemlja obustavila letove i pojačala kontrole

ATV
24.05.2026 15:52

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Petr David Josek

Nakon potvrde novih slučajeva ebole, Uganda je pojačala mjere na graničnom prelazu Mpondve u području Kasese, na granici s Demokratskom Republikom Kongo.

U Kongu je zabilježen porast slučajeva ebole nakon što je izbijanje epidemije proglašeno 15. maja u provinciji Ituri. Bolest se proširila i na pokrajine Sjeverni Kivu i Južni Kivu.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), prijavljeno je oko 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda.

U Kongu je do sada potvrđeno najmanje 82 slučaja i sedam smrtnih ishoda.

U Ugandi su u subotu potvrđena tri nova slučaja povezana s Kongom, čime je ukupan broj potvrđenih slučajeva u trenutnom izbijanju porastao na pet, saopštilo je Ministarstvo zdravstva.

Vlada DR Konga je u subotu objavila privremenu obustavu komercijalnih, privatnih i specijalnih letova ka i iz Bunije u provinciji Ituri, u pokušaju da se suzbije širenje virusa.

(Radio Sarajevo)

