Ljetovanje za manje od 300 evra: Destinacija u komšiluku doživjela bum

U vrijeme kada su cijene ljetnih odmora u mnogim popularnim destinacijama dostigle rekordne nivoe, jedna zemlja je potpuno iznenadila evropske turiste i popela se na vrh liste najpristupačnijih mjesta za odmor.

Bugarska

Prema novoj analizi britanske platforme TravelSupermarket za sezonu 2026, bugarski region Burgas je zvanično proglašen najjeftinijom destinacijom za odmor sa svim uključenim uslugama, ostavljajući iza sebe čak i Tunis, koji je prošle godine držao prvo mjesto.

Cijene paketa, koje su u nekim terminima niže od 300 evra po osobi, privukle su posebno interesovanje.

Britanski turistički stručnjaci ističu da je upravo bugarska crnomorska obala ove godine doživjela pravi turistički bum.

Region Burgasa sve više privlači porodice, mlade i turiste koji žele budžetski odmor, a da se ne odreknu pogodnosti koje nude mnogo skuplje mediteranske destinacije.

Zanimljivosti Ovo ljeto donosi bogatstvo za četiri znaka

Glavne prednosti ovog regiona su duge pješčane plaže, veliki broj hotela sa uslugom „sve uključeno“ i bogata turistička ponuda. Posjetiocima su na raspolaganju vodeni parkovi, restorani, noćni život, izleti i brojni sadržaji za decu, zbog čega mnogi upoređuju Burgas sa mnogo skupljim odmaralištima u Grčkoj, Španiji i Turskoj.

Sunčev brijeg ponovo u centru pažnje

Sunčev brijeg, najveće i najpoznatije crnomorsko ljetovalište u Bugarskoj, ponovo privlači najveću pažnju.

Ova popularna destinacija poznata je po skoro osam kilometara zlatnih plaža, velikom broju hotela i živoj atmosferi tokom cijelog leta. Prema podacima TravelSupermarket-a, nedeljni ol inkluziv paketi tokom juna mogu se pronaći od oko 290 evra po osobi. Tokom jula i školskih raspusta cijene rastu, sa prosječnim paketima oko 610 evra.

Međutim, čak i tada, Bugarska ostaje znatno jeftinija od mnogih konkurentskih destinacija na Mediteranu. Pored Sunčevog brijega, istorijski gradovi Sozopol i Nesebar takođe postaju sve popularniji među turistima. Nesebar, jedan od najstarijih gradova na obali Crnog mora, posebno je popularan, poznat po svojim kaldrmisanim ulicama, starim crkvama i bogatoj pomorskoj istoriji. Simbol grada je čuvena vetrenjača iz 19. veka koja se nalazi na ulazu u stari grad, a koja je postala jedna od najfotografisanijih atrakcija u Bugarskoj. Mnogi turisti navode kombinaciju istorije, plaža i pristupačnih cijena kao glavni razlog zašto su posljednjih godina izabrali Bugarsku umjesto skupljih destinacija.

Cijene hrane i pića među najnižima u Evropi

Pored pristupačnog smještaja, Bugarska se ističe i po niskim dnevnim troškovima. Prema podacima Numbeo-a, flaša vode košta oko 1,10 evra, kapućino oko 2,20 evra, kuglica sladoleda oko 1,40 evra, dok se domaće točeno pivo može dobiti za oko 2,25 evra. Obrok u pristupačnom restoranu u prosjeku košta oko deset evra, dok večera za dvoje u restoranu srednje klase košta oko 41 evro. Međutim, turistički stručnjaci upozoravaju da cijene mogu biti malo veće tokom špica sezone, posebno u hotelima na samoj plaži i u najpopularnijim odmaralištima.

Pad Tunisa

Veliko iznenađenje ovogodišnje analize je potpuni pad Tunisa sa liste deset najjeftinijih destinacija za odmor. Istovremeno, neke tradicionalno skuplje destinacije postale su pristupačnije nego prošle godine.

TravelSupermarket navodi da su Rodos, Majorka i Dalaman zabilježili pad cena, sa mogućom uštedom do 105 evra po osobi. Četvrto mjesto na listi najpristupačnijih destinacija zauzela je Antalija sa prosječnom cijenom odmora od oko 700 evra po osobi, dok je peto mjesto zauzeo Rodos sa prosečnom cijenom odmora od 703 evra.

Društvo Gužve na granici sa Srbijom: Kakvo je stanje na ostalim prelazima?

Kris Veber iz TravelSupermarket-a rekao je da je Bugarska ove godine napravila veliki skok na evropskom turističkom tržištu: "Region Burgasa, koji obuhvata Sunčani brijeg i Burgas, dugo je bio jedno od najpristupačnijih mjesta na Crnom moru, ali činjenica da je pretekao Tunis pokazuje koliko vrijednosti trenutno nudi turistima", rekao je Veber.

Analiza TravelSupermarket-a zasniva se na paketima sa svim uključenim uslugama rezervisanim između 1. i 20. aprila 2026. godine, za putovanja planirana od maja do septembra. Istraživanje obuhvata sve kategorije hotela, različite dužine odmora i različite tipove putnika.

(Dnevno.hr)