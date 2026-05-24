Srušila se zgrada od devet spratova, više ljudi zarobljeno ispod ruševina: Haos na Filipinima

24.05.2026 12:44

Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.
Na Filipinama se srušila zgrada u izgradnji, a više od 20 ljudi je ostalo zarobljeno, saopštili su zvaničnici.

Potvrđeno je da je pet osoba zarobljeno, uključujući dvije koje su u kontaktu sa spasiocima, a strahuje se da je još 18 pod ruševinama.

– Imamo pet potvrđenih zarobljenih žrtava, kao i 18 ljudi sa spiska građevinskih radnika koji su danas bili na dužnosti, ali još nema povratnih informacija od njihovih porodica. Ovim se procijenjeni broj zarobljenih žrtava do danas povećao na 23 – rekla je službenik za informisanje Marija Lija Sadžili na brifingu za novinare.

Prema njenim riječima, do sada su spasene 24 osobe i nema prijavljenih smrtnih slučajeva.

Na mjestu srušene višespratne zgrade u izgradnji u gradu Anhelesu, sjeverno od prijestonice Manile, spasioci traže preživjele.

Među spasenima je 51-godišnji državljanin Malezije koji je boravio u obližnjem jeftinom hotelu, koji je oštećen kada se betonska konstrukcija srušila, prenosi Srna.

Zvaničnici su rekli da će uzrok urušavanja biti istražen, ali da zapisi pokazuju da je zgrada bila namijenjena kao devetospratni kondo-hotel prema odobrenoj dozvoli i u toku je bila izgradnja desetog sprata za bazen.

Kola hitne pomoći su u pripravnosti, vatrogasna vozila su raspoređena da pomognu u spasavanju, a najteže je bilo pomjeranje betonskih ostataka.

